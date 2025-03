Barros Schelotto perdió en su primer partido en Vélez y dejó una frase llamativa contra su rival

Fiel a su estilo el mellizo hizo uso de su personalidad particular y con una declaración despertó aplausos en la sala de prensa . Todo comenzó cuando un periodista le preguntó sobre los dichos del entrenador de Riestra quien alegó que el partido lo ganaron por lo mental y no por lo futbolístico como clave para ganar el encuentro. Sin embargo el mellizo respondió con mucha picardía.

"Yo creo que cabeceó bien Herrera. Esa es la verdad", dijo Guillermo con ironía por el tanto de cabeza que le dio la victoria al elenco de Flores. "Le quedó una situación de gol, la hizo bien, y después se defendieron bien. Nosotros intentamos, nos equivocamos en los últimos metros, pero no nos quebraron nunca de la cabeza porque siempre insistimos".

Las frases de Guillermo tras la derrota

Sobre el partido: "Tratamos de llegar a través del juego, no por la fuerza. Teníamos que ir por los costados. Lo intentamos, en el inicio tuvimos una de Braian (Romero). Luego, insistimos. Nos faltó el último paso o meter bien el centro, con autoridad. Me gustó la actitud del equipo, lo llevó al rival a su campo. Cuando perdíamos la pelota teníamos la recuperación rápida y pasábamos a situación de ataque. Eso me gustó. Lo intentamos"

"Baeza empezó a entrenar el lunes conmigo. Tuvo tiempo para moverse en el grupo y saber qué nos podía dar. El cambio fue más por la lesión que tuvo, había manejado bien la pelota. Ordóñez jugó solo los últimos 30 minutos porque llevaba 20 días sin hacer fútbol, calculábamos que estaba bien y queríamos saber cómo está para el partido del miércoles"

Sobre el inicio en Libertadores: "Los chicos están muy predispuestos por todo lo que nos toca. Ahora es importante arrancar ganando en la Libertadores (ante Peñarol de Montevideo)". "Seguramente vamos a rotar el plantel. Hay que cuidar la parte física".

"Nos va a tocar jugar cada cuatro días, lo tenemos que afrontar, no podemos quejarnos. Buscaremos que el equipo tenga identidad y represente bien la camiseta".

"En cada partido vamos a poner lo mejor que creamos tener para afrontar ese juego. Ningún partido será para probar a un jugador. Tenemos un arquero en el banco de mucha calidad, como el titular. Le puede tocar jugar", agregó.

"A Michael Santos lo vi entrenando bien. En el entretiempo, ante la necesidad de empatar, por ese espíritu de área, me pareció lógico ponerlo. Manejamos la pelota pero no acertamos en el último pase. La intención estaba, pero no apareció el juego. Michael no tuvo la efectividad que esperamos pero es un jugador de trayectoria",