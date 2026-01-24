Boca debuta ante Riestra en La Bombonera: hora, formaciones y TV

El Xeneize disputó su último partido oficial en su estadio cuando quedó fuera ante Racing del Torneo Clausura.

Boca recibirá a Deportivo Riestra este domingo 25 de enero desde las 18.30, por la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026 . El encuentro se disputará en La Bombonera y el árbitro del encuentro será Sebastián Zunino , secundado en el VAR por Ariel Penel.

El “Xeneize” inicia un año clave, con el regreso a la Copa Libertadores y la necesidad de cortar una racha que ya se acerca a los cuatro años sin títulos a nivel nacional , mientras que el “Malevo” quiere consolidarse como uno de los animadores del campeonato.

El equipo de Claudio Úbeda todavía no sumó refuerzos , y afrontará el debut con un plantel que combina experiencia y jerarquía. En ese contexto, se destacan nombres como Leandro Paredes, Ander Herrera y Exequiel Zeballos, piezas que serán fundamentales para el funcionamiento de un Boca que busca recuperar protagonismo en todas las competencias.

Sin embargo, el estreno llega con un problema serio en ofensiva. Con Miguel Merentiel lesionado, y con Edinson Cavani (lumbalgia) y Milton Giménez (pubalgia) entre algodones, Úbeda se verá obligado a utilizar a Lucas Janson como centrodelantero, una función que no es la habitual para el ex Vélez. La apuesta será un 4-3-3, con la intención de sostener intensidad y presión alta desde el inicio, pero con un ataque condicionado por las bajas.

convocados boca riestra

La otra gran novedad pasa por el mediocampo: Tomás Belmonte se perfila como titular para completar el tridente junto a Paredes y Herrera. El ex Lanús, que viene de marcar ante Olimpia en la pretemporada, le aportará dinámica y recorrido a una zona donde Boca gana buen pie, pero necesitaba más movilidad y despliegue.

En los amistosos previos, el “Xeneize” igualó 0-0 con Millonarios y venció 2-1 a Olimpia, mostrando señales positivas de funcionamiento.

Del otro lado, Deportivo Riestra llega con expectativas altas luego de un 2025 que lo dejó clasificado a la Copa Sudamericana 2026, el primer desafío internacional de su historia. El equipo dirigido por Gustavo Benítez sumó incorporaciones como Nicolás Watson, Iván López y José Ingratti, y mantuvo a jugadores importantes como Antony Alonso.

Las probables formaciones de Boca y Riestra

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Alan Velasco. DT: Claudio Úbeda.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Torres, Miguel Ángel Barbieri, Nicolás Sansotre; Nicolás Watson, Pablo Monje, Jonatan Goitía, Pedro Ramírez; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Torneo Apertura - Zona A

Boca -Riestra

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Ariel Penel

Hora: 18.30 / TV: TNT Sports

La palabra de Juan Román Riquelme antes del debut

En medio de un mercado de pases austero y sin incorporaciones cerradas, el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, reapareció públicamente para analizar el presente del club. En una entrevista con el canal de streaming AZZ, el ídolo realizó una fuerte autocrítica deportiva, aunque defendió el orden económico de su administración y justificó la falta de caras nuevas.

"¿Estamos en deuda? Claro que sí", admitió Riquelme al ser consultado por la falta de consagraciones recientes. El mandatario fue contundente respecto a la obligación para la nueva temporada: "Nos falta dar ese pasito, quedamos en la puerta. Tenemos que lograr salir campeones. Este año hay que exigirlos al máximo", sentenció, enviando un mensaje directo a los futbolistas para "darle una alegría a la gente".

riquelme azz

Boca comenzará el Torneo Apertura sin refuerzos, tras las complicaciones para fichar a Ángel Romero y la negativa de Fluminense por Kevin Serna. Al respecto, Riquelme bajó la ansiedad de los hinchas y valoró el plantel actual, destacando llegadas de mercados anteriores, incluyendo la mención a Leandro Paredes y al defensor Costa.

"El año pasado trajimos 7 u 8 jugadores de primer nivel. Nos criticaron por traer a Costa y hoy es el mejor central del país. Trajimos a Paredes", argumentó. Y agregó: "A mí lo que me preocupa es que el equipo juegue bien. No queremos traer por traer".