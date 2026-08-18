Deportes La Mañana Boca Boca empata ante Recoleta por Copa Sudamericana

Boca enfrenta a Recoleta por la Copa Sudamericana.

Boca enfrenta a Recoleta en Paraguay por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras la victoria por 3-1 en la ida, jugada en cancha de Huracán, el Xeneize buscará mantener la ventaja para acceder a la siguiente ronda del torneo.

El Vasco Arruabarrena recibió varias malas noticias ante Platense: sufrió la baja obligada de Leandro Paredes, Marco Pellegrino y Leandro Lozano por lesiones musculares. Tampoco contará desde el arranque con Lautaro Di Lollo ni Leo Flores, aunque Enner Valencia irá al banco de suplentes por primera vez desde su llegada.

ENNER VALENCIA, al banco de suplentes vs Recoleta.



Los SUPLENTES de #Boca:



Brey, Di Lollo, Herrera, Braida, Rey, Palacios, Zenon, Velasco, Flores, Romero, Gimenez y Valencia



Afuera: J. García y Alarcón. pic.twitter.com/fK3ZlZJ4a5 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) August 18, 2026 Así se vive el primer tiempo entre Boca y Recoleta Boca tuvo la primera chance clara del partido a los cinco minutos: tras una buena triangulación entre Merentiel, Aranda y Villa, el colombiano definió por encima del travesaño.