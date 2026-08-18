Boca empata ante Recoleta por Copa Sudamericana

El Xeneize busca la clasificación a los cuartos de final del certamen continental tras la victoria 3-1 de local.
Boca enfrenta a Recoleta en Paraguay por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras la victoria por 3-1 en la ida, jugada en cancha de Huracán, el Xeneize buscará mantener la ventaja para acceder a la siguiente ronda del torneo.
El Vasco Arruabarrena recibió varias malas noticias ante Platense: sufrió la baja obligada de Leandro Paredes, Marco Pellegrino y Leandro Lozano por lesiones musculares. Tampoco contará desde el arranque con Lautaro Di Lollo ni Leo Flores, aunque Enner Valencia irá al banco de suplentes por primera vez desde su llegada.
Así se vive el primer tiempo entre Boca y Recoleta
Boca tuvo la primera chance clara del partido a los cinco minutos: tras una buena triangulación entre Merentiel, Aranda y Villa, el colombiano definió por encima del travesaño.
A los 18 minutos, con una intensa lluvia que se volvió protagonista del partido, el extremo colombiano volvió a tener el primer gol en sus pies tras una gran jugada individual, pero el arquero Ferreira le ganó el duelo.
Los datos del partido entre Boca y Recoleta
- Copa Sudamericana
- Octavos de final - vuelta
- Recoleta (Par) - Boca (Arg)
- Estadio: Defensores del Chaco
- Árbitro: Andrés Matonte (Uru)
- VAR: Leodán González (Uru)
- Hora: 19. TV: ESPN y Disney+ Premium
Recoleta: Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Pedro Ríos; Juan Falcón, Juan Franco, Ronal Domínguez, Orlín Barreto; Aldo González y Paul Charpentier. DT: Jorge González.
Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte; Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
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