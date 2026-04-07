Boca inicia su camino en la Copa Libertadores ante Católica: hora, formaciones y TV

El xeneize visita al cruzado en el comienzo de la fase de grupos. Úbeda pone a su equipo titular en medio de una seguidilla exigente.

La ilusión vuelve a encenderse. Boca comenzará su camino en una nueva edición de la Copa Libertadores este martes, cuando visite a Universidad Católica de Chile por la primera fecha del Grupo D. El encuentro, que está programado para las 21:30 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el Estadio San Carlos de Apoquindo y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

El árbitro designado fue el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR estará su compatriota Christian Ferreyra.

Este partido marcará el inicio de la ilusión de Boca en la Copa Libertadores, competición que no gana desde el 2007. Luego de aquella temporada, el “Xeneize” alcanzó la final en 2012, 2018 y 2023, aunque la balanza nunca se inclinó a su favor.

Además, el xeneize vuelve a disputar la fase de grupos del torneo más importante de América después de tres años, ya que en el 2024 jugó la Copa Sudamericana y en 2025 cayó en la segunda fase frente a Alianza Lima de Perú, en el que fue uno de los mayores papelones de su historia.

De cara a este enfrentamiento, el director técnico del conjunto argentino, Claudio Úbeda, había preservado a varios de sus jugadores que suelen ser titulares en el triunfo 1-0 ante Talleres de Córdoba, por lo que llegarán bastante descansados para este debut en la Libertadores.

Entre los regresos a la titularidad están los cuatro defensores, Leandro Paredes y Santiago Ascacibar.

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El xeneize se encuentra en una seguidilla exigente que incluye partidos de Libertadores y torneo local, entre ellos el Superclásico contra River del domingo 19 de abril.

Universidad Católica, por su parte, viene con la ilusión en alza luego de golear 6-1 en su última presentación en la Liga de Chile a Palestino, por la octava fecha del torneo en el que marcha tercero con 14 puntos.

Su goleador y capitán es el argentino nacionalizado chileno Fernando Zampedri, de 38 años. El delantero viene de anotar 11 tantos en sus últimos 8 partidos. Además, un exBoca como Fernando Zuqui forma parte de la mitad de la cancha en el conjunto que dirige Daniel Garnero, aquel histórico enganche de Independiente en la década del 90.

Otro que vistió los colores del xeneize es Gary Medel, que está jugando como volante central en el conjunto chileno. El exRacing, Eugenio Mena, es titular en el lateral izquierdo, mientras que Justo Giani, campeón de la Copa Argentina con Patronato hace tres años, es el segundo delantero detrás de Zampedri.

Lo que tenés que saber

Probables formaciones

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino, Justo Giani; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.