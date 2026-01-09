Bomba: Lionel Scaloni dio detalles de su reunión secreta con Lionel Messi

El DT, que ya planifica los duelos que afrontará la Selección Argentina en el Mundial, se encontró con la Pulga en la localidad de Funes.

Lionel Scaloni rompió el silencio tras la viralización de unas fotos que lo retrataban en una estación de servicio en Funes, localidad donde Lionel Messi pasó sus vacaciones. El entrenador de la Selección Argentina confirmó que el encuentro con el capitán no fue casualidad, sino parte de una planificación integral de cara al próximo semestre. Aprovechando la cercanía geográfica entre su pueblo natal Pujato y la residencia del astro rosarino, el DT decidió acercarse personalmente para intercambiar conceptos futbolísticos.

"En el caso de Leo, estoy al lado de su casa, mucho no me costaba viajar . Las imágenes de las fotos me delataron un poquito. Me fui a comer un alfajor y tomar un café, me delataron", confesó el entrenador con humor durante una entrevista en AFA Estudio. De hecho, el campeón del mundo aclaró que estas charlas son habituales y que busca transmitirle a los referentes su perspectiva sobre lo que el equipo necesita para los desafíos que se vienen. Según sus palabras, la relación con el 10 se mantiene intacta .

La intención del cuerpo técnico es mantener un contacto fluido con todos los integrantes del plantel, ya sea de forma presencial o mediante videollamadas, para evaluar el presente de cada futbolista. "Tengo intención de hablar con la mayoría de chicos para darles nuestra perspectiva. Sobre todo porque faltan seis meses, decirles qué falta, qué no falta ", detalló sobre el proceso de seguimiento. Para el técnico, es fundamental que los jugadores lleguen en óptimas condiciones a las próximas convocatorias.

La alegría de Lionel Scaloni por la competitividad del plantel

El estatega, por otra parte, valoró que el grupo no se relaje a pesar de los éxitos pasados: en ese sentido, destacó que al plantel le molesta "profundamente" cuando alguien intenta quitarle el lugar en el once titular. "Si a eso le sumás que esto es la Selección Argentina, que atrás hay chicos que quieren ese lugar, se hace un combo lindo, porque uno no quiere salir y los de atrás están empujando", analizó. El recambio generacional controlado y la competencia interna son, para Scaloni, las claves para sostener la vigencia de la Albiceleste.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2009689232193790048&partner=&hide_thread=false SCALONI EMPEZÓ A PALPITAR EL MUNDIAL



El DT de la Selección Argentina habló sobre la competitividad del equipo, y dejó en claro que la lista final se va a defirnir por rendimiento, y no por el club en el que jueguen.



Además explicó que el desafío que tiene por delante… pic.twitter.com/uVSMjCLzCu — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 9, 2026

El encuentro en Funes, adelantado originalmente por varios medios deportivos, funcionó como el punto de partida oficial de la agenda de trabajo del combinado nacional para este 2026. Con el Mundial en el horizonte cercano, el técnico reafirmó que la comunicación constante con los líderes del vestuario es una prioridad absoluta para su gestión. "Fue muy lindo volver a verlo, la relación está intacta y él sabe lo importante que es para todos nosotros", concluyó respecto a su charla con el mejor jugador del planeta.