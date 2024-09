¡Como Enzo Fernández! La durísima sanción que recibió un ex Boca por acusación de racismo en Inglaterra

Al igual que le ocurrió a Enzo Fernández, todo parecía indicar que una nueva multa llegaría para el ex Boca.

Enzo 1.jpg Rodrigo Betancur y Son Heung-min

Rodrigo Betancur, el ex Boca, que fue multado en Inglaterra

A raíz de esto, Bentancur fue objeto de numerosas quejas presentadas a la organización contra la discriminación Kick It Out, que alertó sobre la gravedad del comentario. Aunque Bentancur se disculpó tanto pública como personalmente con Son Heung-min, la disculpa no fue suficiente para la FA, que decidió investigar el caso más a fondo.