Cómo le fue a Boca cada vez que jugó en césped sintético: la esperanzadora estadística

El debut de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026 será esta noche, desde las 21:30 visitando en Chile a la Universidad Católica . Una de las particularidades de este partido será el campo de juego, el cuál es césped sintético. El Xeneize no está acostumbrado a jugar sobre esa peculiar superficie, pero cuenta con buenos antecedentes en la materia.

Es sabido que en el fútbol argentino no abundan las canchas de césped sintético. De hecho, en la Primera División el que más se le acerca es el de la cancha de River que cuenta con un sistema híbrido (césped natural y sintético). Los antecedentes Xeneizes, sin embargo, no parecen presagiar un mal desenlace. La última vez que le tocó jugar en un campo así fue en el Allianz Parque de Palmeiras, la noche en la que el equipo de Jorge Almirón se clasificó para la final de la Copa Libertadores 2023 en los penales.

Antes de ese partido, Sergio Romero, héroe en aquella serie por sus atajadas salvadoras y por haber atajado dos tiros en los penales, había sentenciado que "para el césped sintético está el hockey", generando un foco de polémica que él mismo reafirmó tras el partido.

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Otra referencia que muchos recuerdan es el partido que el equipo que entonces (en 2019) dirigía Gustavo Alfaro le ganó 1-0 a Athlético Paranaense en la ida de los octavos de aquella Copa, con gol de Alexis Mac Allister. En ese mismo escenario, sin embargo, Boca había caído en la fase de grupos por 3-0. Una derrota de la que seguro el Profesor habrá tomado nota para revertir en los mata-mata.

Las características del césped del Arena Claro

De todas maneras, el escenario de este martes será diferente de los anteriores que le tocó visitar a Boca en Brasil, ya que su composición no está basada en caucho, sino que la grama se completa con corcho y elementos naturales, que provocan una sensación mucho más habitual en el recorrido de la pelota.

"Corre más rápido de lo habitual, pero tampoco es una exageración. En el estadio se dan recitales y por eso se decidió instalar ese tipo de campo de juego, además que por la construcción del estadio hay una zona que no recibía mucho sol y el césped natural siempre lucía desparejo, más húmedo de un lado y más seco del otro", revela Raúl Neira, periodista local del diario El Mercurio. "En todos los partidos jugados hasta ahora (el estadio se reinauguró en agosto del 2025), la recepción de los jugadores ha sido buena. Ninguna queja, ningún reclamo y ningún lesionado por efecto del campo", completa a horas del encuentro Neira.

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El Xeneize, en tanto, cuenta en su predio de Ezeiza con una cancha que tiene instalada una tecnología más similar con la del Allianz Parque y allí se entrenó alternadamente (y se hizo fútbol) en la previa al debut copero. Una práctica que cada vez que le toca una situación similar se repite, y que ya en Casa Amarilla desde comienzos de la década pasada tenía un antecedente en una de las canchas auxiliares.