Cómo vive Deportivo Rincón el partido contra San Lorenzo por Copa Argentina

Pablo Castro, DT del "León", nos contó que se siente ante el choque con uno de los grandes del país por Copa Argentina y confesó cuál rival pretendía él.

Con la base del equipo que jugó esta temporada en el Federal A, Rincón enfrentará a San Lorenzo por la Copa Argentina.

El León del norte neuquino volverá a decir presente en la Copa Argentina, siendo el único representante provincial en el cuadro principal, y se cruzará con San Lorenzo de Almagro en los 32avos de final.

Rincón , que en su segunda temporada en el Torneo Federal A se metió entre los mejores del año, tendrá la oportunidad de enfrentar a uno de los grandes del país.

“Lo vivimos tranquilos, pero no tanto. Siempre en estos sorteos uno tiene la expectativa de jugar con un equipo grande, tal vez como premio al esfuerzo del año. Gracias a Dios, cuando vimos que los seis primeros que estaban en cabeza de serie, eran los grandes, tuvimos la suerte de que nos tocara con San Lorenzo ”, dijo Pablo Castro, director técnico de Rincón, a LM Neuquén .

La antesala del duelo por Copa Argentina

El cruce llega como un premio a un año exigente, cargado de viajes, donde el León se ubicó dentro de los diez mejores en el Nonagonal, peleando por el primer ascenso y más tarde avanzando en el camino por la segunda chance de llegar a la B Nacional. “Vamos viviéndolo tranquilos, uno lo piensa como las oportunidades que nos va dando primero la vida, y el fútbol en relación con esto de que el club está en crecimiento y que toda experiencia que nos vaya tocando sea para aprender. Después dentro de lo deportivo, lo futbolístico, ellos se están armando y nosotros todavía estamos en ese proceso también”, expresó.

pablo castro dt deportivo rincón Pablo Castro, DT de Rincón, sabe que el gran objetivo del club es el ascenso.

Para Castro, más allá de la lógica diferencia entre una categoría y otra, el enfrentamiento se vivirá al máximo, ya que se trata de un mano a mano con un plantel que parece lejano desde el Federal. “Llegado el momento, seguramente será un partido para vivirlo, para sentirlo, para disfrutarlo. Y como dije en un comienzo, pensando siempre en esas oportunidades que nos ayudan a progresar, a desarrollarnos y seguir creciendo, que esa es un poco la idea del club”, comentó.

pablo castro deportivo rincón (4) Pablo Castro confesó que le hubiera gustado enfrentarse con Boca, club del que es hincha.

El sorteo a su vez dejó sensaciones encontradas en él y en los distintos dirigentes. Esto tiene que ver por los colores que eligió por fuera del León. “Son situaciones medias encontradas porque uno es hincha de Boca, tal vez hubiese querido jugar con Boca, pero toda mi familia es del Cuervo y mi viejo era de San Lorenzo, así que también me gustó”, soltó.

Par la cúpula dirigencial, Racing o River eran otras de las instituciones deseadas para enfrentar en la apertura de la Copa. “Pasa a ser un gusto nomás, tal vez el deseo era otro equipo porque también estábamos todos, los dirigentes querían que tocara Racing, otro era de Boca, otro de River. Yo lo tomo como un mensaje de mi viejo más que nada”, aseguró.

El León disputará por segunda vez la Copa Argentina, en 2018 lo hizo en la misma instancia ante Newell's Old Boys de Rosario. En aquella oportunidad Castro no estaba en la institución por lo que será su debut en la competencia. “Es la primera vez, yo no estuve en ese año, llegué al club hace dos años, cuando ascendimos al Federal A”, recordó.

El gran objetivo es el Federal A

Mientras el sorteo se llevó la atención de todos, la realidad es que Rincón ya piensa en el 2026 con la mirada puesta en su tercera incursión en la categoría. “Nosotros vamos a trabajar el año próximo con una base, van a quedar cuatro o cinco jugadores para generar una base, en su mayoría son los jugadores que llegaron último en el mercado de junio. Después vamos a replantearnos armar un plantel también desde cero para enfocarnos en lo que el club desea que es ser protagonista en el Federal A”, explicó.

En cuanto al cruce con el Ciclón, el director técnico no se desespera por salir con celeridad a desembolsar fondos para el armado del plantel. Esto tiene que ver con las negociaciones que pueden ser difíciles con jugadores de la Primera Nacional y por otro lado con no desesperarse. “Llevándolo a esto de Copa Argentina, será afrontarlo con esos jugadores. Creo que el foco nuestro está más en el Federal A, en armar un plantel competitivo y después ese partido será por un ratito, será para disfrutarlo”, afirmó.