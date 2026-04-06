Con varios cambios: cuál es el equipo que prepara Claudio Úbeda para el debut de Boca en Libertadores

El entrenador del xeneize define el once inicial para el debut del equipo en el certamen internacional. Cuáles son los cambios que podría hacer.

La Copa Libertadores sigue siendo una obsesión para Boca que se prepara para el debut que tendrá este martes desde las 21.30 ante la U. Católica, en lo que será el regreso a la competición después de dos años sin participar debido a que no logró la clasificación. El entrenador Claudio Úbeda ya piensa su equipo titular para arrancar el certamen con el pie derecho.

En las últimas horas mostró que el equipo respondió bien implementando una rotación, principalmente en defensa, con la vuelta de Marco Pellegrini, Malcom Braida, entre otros jugadores que tuvieron un buen rendimiento en la victoria 1-0 ante Talleres de Córdoba de visitante.

Para el primer partido de la temporada en el torneo internacional, Úbeda piensa contar con el mediocampista capitán y campeón del mundo Leandro Paredes quien ingresó en la segunda etapa del partido ante el club cordobés y le alcanzó para ser uno de los mejores jugadores.

boca talleres portada (2) Boca venció a Talleres con gol de Bareiro.

En el mediocampo habrá cambios: Paredes por Ander Herrera (de buen partido ante la T) y Santiago Ascacibar por Tomás Belmonte. Sin embargo en la cabeza del DT estaría convencido en mantener a Milton Delgado y Tomás Aranda en el once inicial.

La defensa también cambiará por completo para que vuelva la titular: Barinaga, Figal, Pellegrino y Braida le dejarán su lugar a los titulares Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo , Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

"Es bueno saber que tenemos recambio importante, eso genera confianza. Por eso el objetivo es a dosificar esas cargas, que vamos a tener muchos partidos seguidos, los que no venían jugando necesitan entrar en ritmo. En lo que venga iremos viendo cómo hacemos, quiénes se recuperan mejor y quiénes no; eso lo iremos viendo en el día a día", dijo Úbeda sobre la rotación.

Ubeda Aplauso Portada

El probable 11 de Boca para el debut

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Boca venció a Talleres por el Torneo Apertura y se afianza de cara a la Libertadores

Boca venció a Talleres 1-0 por la fecha 13 del Torneo Apertura en el Mario Alberto Kempes, con gol de Adam Bareiro. Leandro Paredes, que fue suplente tras su participación en la gira de la selección Argentina, ingresó en el segundo tiempo y fue amonestado, por lo que se perderá el siguiente encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2039875204902539733&partner=&hide_thread=false 90' Amonestado #Paredes por protestar y llegó a la 5°.



Se pierde el partido vs Independiente y queda limpio vs river. pic.twitter.com/WM9WjLE8Nz — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 3, 2026

Claudio Úbeda decidió cuidar algunos jugadores, debido al debut que tendrá el martes siguiente por la Copa Libertadores, cuando enfrentará a la Universidad Católica en Chile, por la primera fecha del grupo D. Además, volvieron algunos futbolistas que estaban lesionados, como Ascacibar, Giménez y Romero.

Este partido fue especial, ya que en el banco de Talleres está Carlos Tevez, gloria de Boca, que dirigió ante su ex equipo por tercera vez como entrenador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2039848198391439393&partner=&hide_thread=false GRANDE CARLITOS. Tevez lo fue a buscar al Sifón Ubeda, intercambió un par de palabras con el DT de Boca y terminó la charla con su característica sonrisa.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/h54OsVxR6t — SportsCenter (@SC_ESPN) April 2, 2026

Así fue el partido entre Boca y Talleres

El encuentro comenzó bastante trabado entre ambos equipos, con Talleres presionando alto y Boca intentando dominar la pelota. El Xeneize tuvo algunas aproximaciones al arquero Herrera, pero ninguna terminó en una ocasión clara de gol.

Recién a los 30 minutos de la primera parte, Aranda armó una buena jugada, y tras hacerse el espacio, remató cruzado al palo derecho de Herrera, que contuvo bien. En esa misma ocasión, desde el córner, Figal estuvo a centímetros de abrir el marcador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2039856885541515536&partner=&hide_thread=false EL PIBE QUE LLENA DE ILUSIÓN A LOS XENEIZES. Aranda probó desde afuera del área y obligó a una gran reacción de Herrera, para evitar el 1-0 de Boca ante Talleres.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/8JmaH1kWCs — SportsCenter (@SC_ESPN) April 3, 2026

La más clara la tuvo el local a los 41 minutos, tas una fallida salida de Brey, un jugador de Talleres la metió dentro del área chica y Martínez ensayó una chilena que sacó Figal en la línea. Luego, la jugada fue anulada por offside.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2039859152848114140&partner=&hide_thread=false Brey dejó la pelota corta con su despeje, Ronaldo Martínez probó de chilena y Boca se salvó DE MILAGRO del 1-0 de Talleres en Córdoba.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/5OikOcqfCu — SportsCenter (@SC_ESPN) April 3, 2026

El arranque de la segunda mitad fue bastante lenta, con ambos equipos con múltiples imprecisiones. La primer jugada clara llegó en los pies de Aranda, que habilitó a Merentiel, que quiso eludir a Herrera pero perdió el duelo. Paredes ingresó a los 15 minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2039867517108211765&partner=&hide_thread=false ¡¡HERRERA LE GANÓ UN IMPRESIONANTE MANO A MANO A LA BESTIA MERENTIEL LUEGO DE UN JUGADÓN DE ARANDA!! Era el 1-0 de Boca...



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/lhC7NYQCEe — SportsCenter (@SC_ESPN) April 3, 2026

Unos minutos más tarde llegó Boca, nuevamente con el juvenil Aranda manejando los tiempos: tirado por la izquierda, le dio un pase tres dedos a Bareiro, que intentó definir al primer palo y la tiró afuera. El línea marcó offside, aunque en la repetición parecía estar en la misma línea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2039870002833072218&partner=&hide_thread=false Sí Sifón, es PARA APLAUDIR. Paredes agilizó el juego, Aranda asistió con un gran pase de tres dedos y Bareiro se perdió el 1-0 de Boca debajo del arco.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/dZ2Lp2RL4v — SportsCenter (@SC_ESPN) April 3, 2026

El primer gol del partido llegó a los 25 minutos del segundo tiempo: Pellegrino lo encontró entre líneas a Aranda, que abrió rápido a la derecha para Merentiel, y este tiró el centro para Bareiro que definió en el segundo palo para el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2039870859939045693&partner=&hide_thread=false ¡¡ARANDA CONDUCCIÓN!! Centro de Merentiel y GOL del Príncipe Bareiro para que Boca se ponga 1-0 ante Talleres en el Kempes.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/9WEuq2t36m — SportsCenter (@SC_ESPN) April 3, 2026

Talleres tuvo el empate a los 44 minutos, con un doble cabezazo en el área, que se fue afuera a centímetros del palo izquierdo de Brey, que nada podía hacer en la jugada.