Copa Davis en Neuquén: cuánto costarán las entradas, cuántas serán y desde cuándo estarán a la venta

Este sábado se realizó la presentación histórica de lo que será la serie Argentina y Turquía en el Ruca Che.

Este sábado, se realizó la presentación de la Copa Davis en Neuquen.

Desde las 11, tal como estaba pactado, se realizó la presentación oficial de lo que será la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía en septiembre en el estadio Ruca Che de Neuquén Capital. Se disputará el 19 y 20 de septiembre.

Durante la conferencia de prensa, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura Josefina Codermatz , dio detalles de como será la venta de entradas, una de las preguntas e inquietudes más recurrentes sobre el evento en los últimos días.

"Estamos trabajando para que las entradas estén disponibles desde el jueves 6 en la plataforma Entrada Uno y estarán a partir de 80 mil pesos " adelantó la ministra. Esto también deja entrever que habrá entradas con mayores valores, de acuerdo al sector.

Según los datos que se fueron aportando durante la conferencia, se reveló que se espera tener 3500 entradas disponibles para el público.

Josefina Codemartz, ministra de Juventud, Deportes y Cultura, fue parte de la conferencia de prensa.

Además, aseguró también que se está trabajando "junto a la Asociación Argentina de Tenis y la Federación neuquina para traer diferentes clínicas a la provincia y así poder fomentar y desarrollar el tenis local".

La presentación oficial contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, el intendente Mariano Gaido; el presidente y el vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Agustín Calleri y Mariano Zabaleta; y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

Cómo será la serie en el Ruca Che

Para recibir la competencia, el estadio Ruca Che será acondicionado con una cancha rápida bajo techo, una superficie elegida en conjunto con los jugadores argentinos debido a que la serie se disputará inmediatamente después del US Open.

La serie también marcará el debut como local de Javier Frana como capitán del equipo argentino y se desarrollará en el marco del décimo aniversario de la obtención de la Copa Davis en 2016.

Además de buscar la clasificación a los Qualifiers 2027, Argentina intentará alcanzar su victoria número 100 en la historia de la competencia. Actualmente, el equipo nacional acumula un registro de 99 triunfos y 75 derrotas.

La organización está a cargo de la Asociación Argentina de Tenis, el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Neuquén, mientras continúa la expectativa por la confirmación de la venta de entradas para la serie.