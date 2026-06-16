Copa LMN: Gallardo ya eligió sus candidatos en el Mundial 2026, ¿y vos? Pronosticá y ganá la Ford Territory

El Muñeco apostó por Francia y alertó sobre la Selección. En la Copa LMN podés armar tus propios pronósticos partido a partido y competir por una SUV 0 kilómetro.

Marcelo Gallardo ya se sentó en ESPN , analizó el Mundial 2026 y puso sus fichas sobre la mesa: Francia como principal candidata, respeto máximo por Argentina y ojo con las selecciones que llegan con los mediocampistas más finos del torneo.

Ahora la pregunta es tuya: ¿coincidís con el Muñeco, o tenés tu propia lectura del torneo? En la Copa LMN podés demostrarlo partido a partido —y ganar una Ford Territory 0 kilómetro en el camino.

Gallardo fue claro en su diagnóstico: "Con respecto a las potencias, uno siempre remarca a Francia". Pero también elogió a la Selección argentina y destacó la fortaleza mental del equipo de Lionel Scaloni : "Más allá de que tengamos una selección que está segura, se la ve segura, confiada. No relajada, el relax estaría mal". Y dejó una advertencia para los que creen que Argentina tiene el título en el bolsillo: "El primer partido te va a dar la pauta de cómo encarar lo que viene".

Marcelo Gallardo ESPN Portada

Este martes por la noche, Argentina debuta ante Argelia y empieza a escribir su historia en el torneo. Es el partido más esperado por los lectores de LM Neuquén y también una de las oportunidades de oro para sumar puntos en la Copa: un pronóstico exacto en el debut de la Selección puede marcar la diferencia en el ranking.

Copa LMN: pronosticá como Gallardo y competí por la Ford Territory 0km

El mecanismo es simple: entrás a copa.lmneuquen.com, te registrás gratis en menos de dos minutos y empezás a cargar tus pronósticos antes de cada partido. El sistema asigna los puntos automáticamente según tus aciertos. No hay sorteo, no hay azar: acá gana el que mejor lee el fútbol.

Camioneta Ford Copa LMN

El torneo tiene 104 partidos y recién comenzó la fase de grupos. Quedan todos los cruces de eliminación directa por definirse, incluidos los octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La cantidad de puntos disponibles de acá en adelante es enorme. Si todavía no te sumaste, hoy es el día.

El premio es una Ford Territory 0 kilómetro, una de las SUV más buscadas del mercado argentino. Pantalla táctil de 8 pulgadas, asistentes de manejo, tracción 4x4 y cero kilómetros garantizados. Se la lleva el jugador con más puntos al final del torneo.

¿Creés que Francia va a ganar el Mundial como dice Gallardo? ¿O apostás por la Selección Argentina para el bicampeonato? ¿Hay alguna selección que te parece infravalorada y puede dar el golpe? Cada respuesta vale puntos en la Copa LMN. Cada partido es una nueva oportunidad de acercarte a la camioneta.

Copa LMN Junio26

El Mundial no espera y el ranking ya está en movimiento. Registrate ahora en copa.lmneuquen.com y empezá a pronosticar desde el debut de Argentina este martes por la noche.