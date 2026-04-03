Copa Provincial: San Patricio del Chañar, nuevamente campeón

El equipo que supo ser el mejor representante de Neuquén en el último Torneo Regional Amateur se consagró y volverá a disputar el certamen.

San Patricio del Chañar se consagró nuevamente campeón de la Copa Provincial de Neuquén , luego de vencer a Maronese en la cancha de Unión de Zapala por 1 a 0. El único tanto de la final fue anotado por Bernardo Deliso , a los 8 minutos del segundo tiempo. En el mismo estadio se disputó horas antes la final femenina.

Deliso, apodado "el pescador", remató buscando el ángulo izquierdo pero le salió a donde estaba ubicado el arquero Alan Aldalla . El guardametas cometió un error impropio de él, al tratarse de uno de los mejores de la región, donde se el balón se escabulló entre sus manos. Este factor fue determinante en el resultado de un partido muy luchado, con mucha pierna fuerte donde Maronese buscó el empate hasta el final. De hecho, por las diferentes demoras, se adicionaron 15 minutos.

A pocos minutos de que el árbitro anuncie el final del encuentro, todo Maronese reclamó una jugada polémica: en un cabezazo, reclamaron que la pelota había ingresado, pero ni el colegiado ni los jueces de línea advirtieron esta situación.

El equipo campeón ya había ganado la última edición en 2025, cuando en esa ocasión le ganó a Alianza de Cutral Co. Además, en el último Torneo Regional Amateur fue el mejor equipo de Neuquén al llegar a los cuartos de final, donde quedó fuera con La Amistad. San Patricio demostró de esta forma que es uno de los equipos más competitivos de Neuquén.

San Patricio del Chañar 3 Fotos: Prensa Lifune.

Por ser finalistas, tanto San Patricio del Chañar como Maronese aseguraron su lugar en el próximo Torneo Regional Amateur del Consejo Federal.

Confluencia le ganó a Chos Malal en la final femenina

Confluencia se quedó con el partido ante Chos Malal tras golpear en los momentos justos. En el primer tiempo abrió la cuenta a los 19 minutos con Brisa Chamblas, que aprovechó un pase en profundidad y terminó empujando la pelota luego de un rebote entre Nicole Suárez y la arquera Lara Candía. Ya en el complemento, el equipo dirigido por Alfredo Ibáñez amplió la diferencia con una buena jugada colectiva: Tania Bus recuperó en mitad de cancha, Guadalupe Salamanca dejó rivales en el camino y asistió a Carla Plaza, que definió cruzado para el 2-0.

Confluencia

4 de Agosto reaccionó a los 23 minutos del segundo tiempo con un gran tiro libre de su capitana Marcela Contreras, que descontó con un remate que entró rozando el travesaño. Sin embargo, cuando parecía que iba por el empate, Confluencia lo liquidó sobre el final: Luisana Gutiérrez mandó un centro que Candía no pudo despejar y Salamanca apareció sola para marcar el 3-1 definitivo. Así, las Vinotinto festejaron el tercer título de Lifune en su historia y aseguraron su clasificación al próximo Torneo Regional Amateur Femenino.