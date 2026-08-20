Davo Xeneize fue padrino del hijo de un fanático suyo que es hincha de River

El streamer es un reconocido fanático de Boca y muy querido por el público.

Davo Xeneize cumplió una particular promesa y se convirtió oficialmente en el padrino de Beni , un bebé que se volvió viral por la curiosa reacción que tenía ante la voz del reconocido streamer argentino. El esperado encuentro con el pequeño finalmente se produjo y rápidamente generó repercusión entre los seguidores del creador de contenido.

La historia había comenzado antes del nacimiento del niño, cuando sus padres se comunicaron con Davo durante una transmisión en vivo para contarle una situación que los había sorprendido. Según relataron, Beni comenzaba a patear dentro de la panza cada vez que escuchaba el audio de los streams.

Pero la particular conexión no terminó con el nacimiento. Una vez que el bebé llegó al mundo, sus padres descubrieron que la voz de Davo lograba tranquilizarlo y hasta ayudarlo a quedarse dormido . La situación llamó tanto la atención que el propio streamer decidió conocer personalmente al pequeño.

La visita se concretó en los últimos días y terminó convirtiéndose en un momento especial. Davo asumió formalmente el padrinazgo de Beni, ante la emoción de sus padres. El encuentro quedó registrado en fotografías que posteriormente fueron compartidas en las redes sociales y rápidamente comenzaron a circular entre los fanáticos del canal.

Una promesa que involucró a Boca y River

La historia también tiene un particular condimento futbolero. Durante una de las transmisiones, la mamá de Beni hizo una promesa relacionada con el fútbol argentino: si Davo aceptaba convertirse en el padrino del niño, ella se encargaría de que su hijo fuera hincha de Boca.

El acuerdo tuvo un detalle especial, ya que el padre de Beni es simpatizante de River. De esta manera, la propuesta de la madre significaba una pequeña victoria en la tradicional rivalidad entre ambos clubes.

Con el pacto cumplido, Davo consiguió algo más que convertirse en padrino: sumó a un nuevo integrante a la hinchada xeneize.

La particular historia entre el streamer y el pequeño Beni terminó de la mejor manera y fue celebrada por la comunidad digital. Miles de usuarios reaccionaron con mensajes positivos ante el gesto de Davo y el encuentro que transformó una curiosa anécdota de internet en un vínculo mucho más especial para la familia.