De qué depende la vuelta del Pity Martínez a River

Ante la posibilidad de repatriar al volante ofensivo, se dio a conocer cuál será el factor clave que determinará si vuelve o no.

pity-Martínez-River-1.jpg

Vale recordar, que el Pity Martínez se encuentra recuperándose de una rotura de ligamentos cruzados, por lo que no está en plenitud física, aunque su deseo es hacer la recuperación en el país. Este también será un factor a tener en cuenta a la hora de iniciar las negociaciones.

Tras los rumores que se generaron, Martín Demichelis tomó la posta y trató de llevarle cautela a los hinchas: "No vamos a ser hipócritas: cuando el río suena, agua trae. Hay que ser muy, muy cautelosos, muy cuidadosos, porque el Pity pertenece a otra institución en la cual tiene un año de contrato. Entonces, desde las ganas, a veces se genera una ilusión, una confusión...".

Si bien comenzó con calma, no quiso descartar esta posibilidad de sumar al volante ofensivo de cara a la próxima temporada: "Si él tiene la posibilidad y quiere volver, creo que River les abre las puertas a aquellos ídolos que en algún momento desean volver”.

pity-Martínez-River-2.jpg

Sumado a esto, el entrenador de River, reveló de quién depende que el Pity se ponga la camiseta millonaria nuevamente: “Su vuelta depende de él. No es fácil, no es tan sencillo como se menciona y como parece. Hay que ser cuidadoso, porque si no el hincha se ilusiona".