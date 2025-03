El crudo relato del jugador que la rompió en el Racing campeón, sufrió depresión y se retiró

En las últimas horas, Donatti confesó que durante su carrera atravesó momentos de extrema angustia, al punto de pensar en "hacer una pelotudez", como él mismo lo expresó. "Estaba muy mal, mi cabeza no quería saber nada con nada", reveló en una entrevista con TNT Sports. Su depresión llegó a tal nivel que, durante su etapa en San Lorenzo (2020-2022), decidió buscar ayuda profesional. "Llamé al psicólogo y le dije que no aguantaba más. Tenía miedo de hacer boludeces", recordó.

El apoyo de su familia, especialmente de su esposa, fue crucial en esos momentos difíciles. "Mi mujer lloraba porque me veía mal. Ella fue la única que sabía lo que estaba pasando" , contó. A pesar de los obstáculos, Donatti logró superar esa etapa, aunque no fue un camino fácil. "Si bien costó, pude salir", afirmó con alivio.

Algo que pocos sabían

Tanto la campaña en Central, que llegó a finales y mostró buen fútbol, como el título logrado con Racing en 2019, estuvieron acompañados de momentos complejos en la vida del zaguero. Donatti cargaba con un peso emocional que pocos conocían.

En San Lorenzo, su situación se agravó. "Iba con ilusión de hacer las cosas bien porque era simpatizante del club, pero las cosas no salieron y no quedé bien", admitió. A pesar de presentar certificados médicos y recibir el apoyo del club, su estado de ánimo no mejoraba. "Me sentía como dormido, embobado", describió. Finalmente, decidió tomar una licencia para enfocarse en su salud mental.

Embed El crudo relato del Flaco Donatti sobre la depresión que vivió.



Si necesitás atención de Salud Mental, comunicate al 0800-333-1665 o al 0800-222-5462.#TNTFútbol #Suscribite https://t.co/rq6sQOrFik pic.twitter.com/TRlWSarGlA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 12, 2025

Un mensaje para los hinchas

Donatti no solo habló de su experiencia personal, sino que también reflexionó sobre la percepción que la sociedad tiene de los futbolistas. "La gente cree que somos robots que no tienen sentimientos", lamentó. Y agregó: "Uno está más curtido, pero le duele más cuando sufre la familia".

Con un mensaje directo a los hinchas, el exdefensor pidió empatía: "De afuera es todo fácil. Hay gente que va a la cancha y putea". Sus palabras buscan generar conciencia sobre la importancia de entender que, más allá de la gloria y el éxito, los jugadores también son seres humanos con vulnerabilidades.

Alejandro Donatti se retiró del fútbol en 2023, mientras jugaba en Sarmiento, aún lidiando con la depresión y la falta de motivación. Su historia es un recordatorio de que, incluso detrás de los momentos más gloriosos, puede haber una lucha silenciosa que merece ser escuchada y comprendida.