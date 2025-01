El duro cruce de Vinicius y un convocado de Scaloni para la Selección

El enfrentamiento entre el Real Madrid y el Mallorca por las semifinales de la Supercopa de España no solo dejó como saldo la contundente victoria del conjunto merengue por 3-0, sino también un intenso duelo personal entre Vinicius Jr. y Pablo Maffeo . La tensión entre ambos jugadores, que ya había tenido antecedentes en partidos anteriores, se encendió aún más luego de las explosivas declaraciones del defensor argentino en la previa del partido.

"¿Una pelea con Vinicius? Yo creo que ganaría, no tengo ninguna duda. Lo noquearía en 10 segundos", declaró Maffeo en el podcast Inómitos TV, apenas días antes del enfrentamiento. Aunque luego intentó bajar el tono asegurando que sus palabras fueron "en tono de broma", el mensaje ya estaba dado y era inevitable que el brasileño del Real Madrid reaccionara.

Los cruces entre Pablo Maffeo y Vinicius Jr.

Uno de los momentos más tensos llegó cuando ambos disputaron un balón cerca del córner. Tras ganar la posesión, Maffeo se vio sorprendido por Vinicius, quien se montó sobre él, generando una situación que terminó en un incómodo "caballito". La escena encendió aún más el partido y adelantaba que el cruce entre ambos no se resolvería solo dentro del campo.

La intensidad no se limitó al césped. Al finalizar el primer tiempo, en el túnel hacia los vestuarios, Vinicius encaró a Maffeo por su actitud durante el juego. Según informó Relevo, fue necesario que Carlo Ancelotti interviniera para separar a los jugadores y calmar los ánimos. La situación se repitió al finalizar el encuentro. Con el partido ya definido, varios jugadores del Real Madrid buscaron a Maffeo para recriminarle su actitud. Marco Asensio, visiblemente molesto, le gritó: "¡Eres muy malo!", lo que obligó nuevamente a Ancelotti a intervenir para evitar que la situación escalara.

Las respuestas de Vinicius

El brasileño, lejos de quedarse callado, respondió dentro del campo de juego. Tras el primer gol del partido convertido por Jude Bellingham, Vinicius se acercó a Maffeo y le repitió insistentemente: "Te vas a casa, vas a casa, eres malísimo y vas a casa". Además, en varias jugadas buscó humillar al defensor argentino con su característico repertorio de bicicletas y regates, en un claro mensaje de superioridad futbolística.

Sin embargo, su actitud también fue advertida por su entrenador. En un momento del partido, Ancelotti le pidió concentración: "Activo, sigue así, activo, toca y mueve", a lo que Vinicius respondió sorprendido: "¿Pero qué he hecho? No he hecho nada".