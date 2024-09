Diego Latorre se enojó con Vinicius y le hizo la crítica más fuerte

En los últimos días, la controversia en torno al racismo en el fútbol ha vuelto a ocupar un lugar central en los medios, impulsada por las declaraciones de Vinicius Junior . El delantero brasileño del Real Madrid, quien ha sido víctima de varios episodios de discriminación racial durante su carrera en España, hizo un fuerte llamado en una entrevista con CNN, afirmando que si la sociedad española no erradicaba el racismo antes de 2030, el país debería perder su condición de sede del próximo Mundial, en el que será uno de los anfitriones junto a Portugal, Marruecos, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Las palabras de Vinicius resonaron no solo en España, sino también en todo el mundo del fútbol. Sin embargo, lejos de encontrar una respuesta unánime de apoyo, sus declaraciones generaron una ola de reacciones. Entre los que le respondieron se encuentran su compañero del Real Madrid y capitán de la selección española, Dani Carvajal, y el entrenador de España, Luis de la Fuente.

"Muy buena nota a Lamine Yamal, hablaba de su infancia, Messi. Ahí Nilko Williams también, fue solidario con Vinicius, maltratado por el racismo", comentó Vignolo. Pero Latorre tomó la palabra para hacer una crítica que generó debate: "Vinicius tiene que preguntarse, más allá de esto, por qué hay muchísima gente de color en España y al único que atacan es a él. Tiene que preguntarse qué provoca en la gente". Según Latorre, más allá de la gravedad del racismo, las actitudes de Vinicius en la cancha también juegan un papel importante en cómo es percibido por los aficionados. "El provocador se victimiza", agregó.

Vinicius Junior 2.jpg Vinicius Junior

Diego Latorre y una advertencia contra Vinicius Junior

Estas palabras no pasaron desapercibidas en el panel, donde Morena Beltrán y Diego Fucks defendieron la lucha de Vinicius contra el racismo, pero Diego Latorre fue tajante: "Al único que le pasa es a Vinicius. A Niko Williams no lo silban". Aunque dejó en claro que condena el racismo en todas sus formas, criticó las actitudes provocadoras del brasileño, a quien calificó como "un extraordinario jugador, tal vez el mejor del mundo", pero con un comportamiento que, según él, no ayuda a pacificar los ánimos en los estadios.

“Cuidado con la demagogia. El jugador tiene que ayudar a pacificar, me molesta lo que hace Vinicius. Revolcándose y desafiando a la gente. Me saca de las casillas", cerró Gambeta.