El exjugador de Lanús y Boca, Junior Benítez, irá preso cinco años por violentar a su expareja que se suicidó

El letrado explicó que Benítez había solicitado un resguardo físico pero que a partir de la sentencia la Justicia va a tener que pedir un cupo al servicio penitenciario para que quede preso como cualquier otro.

Juan Ayala, padre de la víctima, no está de acuerdo con el monto de la pena. “Creo que le tenían que haber dado más años, imagínense el dolor que tengo como padre por haber perdido a mi hija. Estoy de acuerdo en ir a apelar para que sean mas años, por justicia por Anabelia y por el resto de las victimas que sufren este problema”, declaró a los medios.

Según contó Ayala, “hemos recibido amenazas telefónicas constantes de él, llamaba a cualquier hora, amenazaba a mi señora, a mi hija, me quería amenazar a mi pero no me dejaba amedrentar. Voy a seguir hasta que tenga la condena justa, porque él tiene que estar preso, es un psicópata, un problema para la sociedad, no tiene que salir más”.

A partir de lo que recapituló la justicia con las distintas pruebas y testimonios presentados en el caso, en dos causas diferentes, se sabe la violencia de género que ejerció sobre su expareja fue brutal, tanto desde lo simbólico como desde lo físico.

Junior Benítez y sus años en primera división

El exjugador tuvo una carrera importante, que además de la obtención de la Copa Sudamericana 2013 y el torneo local 2016 con Lanús, haciendo un gol en la final, también tuvo un paso por Europa. Fue vendido a Benfica y luego jugó en Sporting Braga, ambos de Portugal. Eso paso sin goles y casi sin partidos jugados en el Viejo Continente derivó en la llegada a Boca, donde ganó la Superliga 2017/2018. Luego fue a Argentinos Juniors, Atlético San Luis de México, Delfín de Ecuador y finalmente Atlético Tucumán.

Como profesional marcó 15 goles y dio 16 asistencias en 235 partidos.