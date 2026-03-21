El fixture de River en la Copa Sudamericana: días y horarios confirmados

River ya tiene definido su recorrido en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 : formará parte del Grupo H junto a Red Bull Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela, en una zona que comenzará a disputarse en la semana del 7 de abril y que se extenderá hasta el 28 de mayo .

El conjunto de Núñez fue ubicado en ese grupo durante el sorteo realizado por la CONMEBOL en Luque, donde también quedó establecido que solo el líder avanzará de manera directa a los octavos de final, mientras que el escolta deberá atravesar un repechaje frente a un tercero proveniente de la Libertadores.

El estreno del equipo dirigido por Eduardo Coudet será el jueves 9 de abril a las 21:30 , cuando visite a Blooming en Bolivia. Luego tendrá su primera presentación como local el miércoles 15 de abril a las 21:30 ante Carabobo , en un arranque que pondrá a River rápidamente frente a la obligación de hacerse fuerte en casa y sumar fuera del país.

Chacho Coudet River Portada

En la tercera fecha, el conjunto “millonario” deberá afrontar uno de los compromisos más exigentes del grupo, ya que visitará a Bragantino el jueves 30 de abril a las 21:30. Después volverá a salir de la Argentina para medirse con Carabobo el jueves 7 de mayo a las 21:30, en lo que será la segunda rueda de una fase inicial que no ofrece demasiado margen de error.

La recta final del grupo encontrará a River en el Monumental: recibirá a Bragantino el miércoles 20 de mayo a las 21:30 y cerrará su participación ante Blooming el miércoles 27 de mayo a las 21:30. De ese modo, el elenco de Núñez tendrá la chance de definir su suerte en condición de local, con dos partidos consecutivos ante su gente en un tramo que puede resultar decisivo para asegurar el primer puesto.

Con este panorama, River iniciará su camino internacional en la segunda competencia continental de clubes con una combinación de viajes largos, un adversario brasileño de peso y la necesidad de administrar bien sus puntos en el Monumental. La CONMEBOL, además, fijó la final del certamen para el 21 de noviembre en Barranquilla, ciudad que albergará la definición del torneo.

¿Cómo le fue a River en la Copa Sudamericana?

River volverá a disputar la Copa Sudamericana luego de 11 años. Los dirigidos por Eduardo “Chacho” Coudet, que estarán ante la obligación de llegar hasta las instancias finales en el segundo torneo de clubes más importante de América, disputarán esta competición por duodécima ocasión.

La mejor participación de River en la Copa Sudamericana se dio en 2014, cuando se quedó con el título luego de derrotar a Atlético Nacional de Colombia en la gran final. Previamente, el “Millonario” superó a Boca en una inolvidable semifinal que terminó 1-0 y donde Marcelo Barovero le atajó un penal clave a Emmanuel Gigliotti. Otra de sus actuaciones destacadas se dio en 2003, cuando llegó a la final y cayó ante Cienciano de Perú con un global de 4-3.

La Copa Sudamericana, el ansiado trofeo que el Millonario logró por primera vez en su historia.

La última vez que el “Millonario” jugó la Sudamericana fue en 2015, edición en la que perdió con Huracán. En 2007 también fueron eliminados en dicha instancia, aunque en aquella ocasión su verdugo fue Arsenal de Sarandí.

Por otra parte, en 2013 se vieron superados por Lanús, que terminaría saliendo campeón, mientras que en 2002, 2004, 2005, 2006 y 2008 alcanzaron los octavos de final y en 2009 su camino finalizaría en la primera fase.

El historial de River en la Copa Sudamericana