El fracaso de Gallardo en River: cuál fue el jugador que más caro pagó y menos rindió

El Muñeco afrontó varios mercados de pases con errores y aciertos. Sin embargo, hubo un refuerzo millonario que marcó su ciclo al no recuperar nada.

Durante su estadía en River , Marcelo Gallardo se destacó por la gran cantidad de jugadores que potenció. Sin embargo, no siempre tuvo éxito. Es que en algunas oportunidades apostó fuerte en jugadores que no le rindieron y terminaron yéndose por la puerta de atrás.

Marcelo-Gallardo-River-Larrondo.jpg

En aquel entonces fueron 3.187.500 de dólares los que River desembolsó para adquirir el 100% de su ficha. El delantero venía de hace 11 goles en 21 partidos y la ilusión de los hinchas era grande. Sin embargo, su aporte a la institución fue ínfimo.

Se debe a que, en en el Millonario, Marcelo Larrondo sólo llegó a jugar 13 partidos en los cuales convirtió dos goles. Es que las lesiones le jugaron en contra, ya que fueron constantes y le impidieron tener rodaje en el equipo que dirigía el Muñeco.

Ante la situación, se intentó darlo a préstamo con el objetivo de que vuelva a mostrar algo de lo que hizo en Rosario Central. Sin embargo, su paso por Defensa y Justicia y Unión La Calera no sirvió para esto.

Marcelo-Gallardo-River-Larrondo-2.jpg

Es por eso que en 2020 decidió ponerle fin a su estadía en el Millonario y se fue en condición de libre, lo cual produjo que el club no recuperara nada los más de 3 millones que invirtió. “El que más lo sufrió fui yo por la ilusión que tenía, más siendo hincha. Me miraban y me lesionaba", reveló hace un tiempo Larrondo.

Hoy en día, el delantero de 34 años continúa jugando al fútbol pero en la Primera Nacional. Es que Deportivo Maipú le abrió las puertas en búsqueda de cumplir el objetivo de llegar a Primera División. Sin embargo, le cuesta sumar minutos, ya que sólo jugó un partido de 5 y habitualmente es suplente.