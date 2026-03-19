El intendente de Rosario hundió a los jugadores de Newell's con una insólita frase

Pablo Javkin se hizo eco del presente de Newell´s con una frase que resonó en el mundo del fútbol.

En Newell's sigue haciendo mella la goleada recibida ante Lanús que terminó con el ciclo de Roberto Sensini como director deportivo de la institución. No solo eso, sino que lo afianzó en el puesto de descenso generando un fuerte enojo y preocupación en los hinchas ante la inacción de los jugadores.

En conferencia de prensa el entrenador Frank Darío Kudelka había sido durísimo con el equipo alegando que le "avergüenza" el funcionamiento del equipo sufriendo las derrotas como el 5-0, entre otras palabras del DT que resonaron en el fútbol argentino. Pero, sumado a él y en una sintonía similar, el intendente de Rosario Pablo Javkin fue durísimo con los jugadores con una fuerte declaración.

"Yo siempre fui malo jugando y nunca me sentí tan cerca de jugar en Primera como cuando veo al equipo" , lanzó sin escrúpulos en rueda de prensa. En continuidad de su relato sumó: "La verdad que no tengo palabras. Obviamente que deportivamente nunca pensé que se podía caer tan bajo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cadena3_Rosario/status/2034278782513664146&partner=&hide_thread=false JAVKIN Y EL MOMENTO DE NEWELL'S



El intendente de Rosario, Pablo Javkin, cuestionó el presente futbolístico de Newell's Old Boys.



“Yo siempre fui muy malo jugando, nunca me sentí tan cerca de poder haber jugado en primera como cuando veo el equipo”, expresó. pic.twitter.com/68HLCDAjW5 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) March 18, 2026

Los prendió fuego: Kudelka no toleró la goleada recibida y defenestró a sus jugadores con durísimas palabras

Newell's vive meses complejos en todos los aspectos de la institución que generan un malestar generalizado en los hinchas. La situación es difícil: todavía no ganó en el Torneo Apertura, perdió en siete oportunidades y está último en la tabla del certamen como también en la tabla anual por lo que actualmente está ocupando el puesto que lo hace descender a la segunda división del fútbol argentino.

La derrota 5-0 de visitante ante Lanús hizo estallar a todos al ver un equipo que no demostró las ganas suficientes para emparejar la ecuación ante un equipo que viene bien tanto en el plano local como internacional. Tras una actuación floja, el entrenador Frank Darío Kudelka defenestró a sus jugadores por el resultado obtenido y el nivel de juego mostrado.

“Siento vergüenza porque no puedo aceptar que mi equipo juegue de esta manera. Puede ser superado, pero con ideales colectivos. No tengo mucho más que decir, cuestiones tácticas no hay. No podemos jugar un partido así con esta camiseta. Podés perder, pero no jugar un partido así”, dijo en la conferencia de prensa después de un partido que dejó pasajes de juego preocupantes para la lepra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2034083994560614620&partner=&hide_thread=false "CON ESTA CAMISETA NO PODEMOS JUGAR UN PARTIDO ASÍ"



Tras la goleada que sufrió por 5-0 ante Lanús, Frank Darío Kudelka habló en conferencia de prensa y fue durísimo sobre la actuación de su equipo: “Mago no soy, el alma por la camiseta hay que ponerla en cada partido.… pic.twitter.com/EBPYiWlqY6 — TyC Sports (@TyCSports) March 18, 2026

Por otra parte confesó: “No estamos a la altura de la camiseta que llevamos puesta. Como técnico siento vergüenza. Hoy vi un equipo igual que cuando yo no era DT: ante el primer cimbronazo se cae. No puedo meterme en el alma de los jugadores. Ahora tienen que correr más”.

“No estoy abatido, estoy shockeado. Esperaba un partido difícil, por lo que dije del rival, que considero uno de los mejores del fútbol argentino. Pero no ameritaba jugar de esta manera”, sumó en su relato sobre el nivel del equipo.

En el cierre de su relato dejó en claro que no piensa dar un paso al costado: “Vengo a dar la cara y redoblo lo que dije cuando asumí, es una ardua tarea si es que llegamos al final del torneo. Hay que reestructurar y competir, pero no de esta manera. Cuando llegué a Lanús, me tocó atravesar una situación similar y lo sacamos adelante, pero así no, hoy no pusimos el alma”.

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Luego de la derrota, el director deportivo del club Roberto Sensini presentó su renuncia y dejó el cargo que había empezado a ocupar hace tres meses atrás. Según se conoció el mismo había sido el encargado de elegir a la dupla Orsi-Gómez y al propio Kudelka.