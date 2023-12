El mega contrato de renovación que firmó Ramón Díaz para seguir en el Vasco da Gama

Vasco da Gama encontró a su salvador sobre el cierre del Brasileirao, cuando contrató al exentrenador de River Ramón Díaz para intentar escaparle al descenso que tanto lo preocupaba y al que buscaba evitar. "Esto es un mensaje para todo el mundo y para la gente de Vasco. Vasco no va a bajar, eh. Vamos a pelear. Hagan lo que hagan, Vasco no va a bajar. No va a bajar, absolutamente. Vamos a pelear hasta lo último. Pero Vasco no va a bajar, hagan lo que hagan", había dicho el entrenador argentino tras su llegada al conjunto brasileño.