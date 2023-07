Qué jugador de River se quiere llevar Ramón Díaz al Vasco da Gama

Es que luego de su exitoso paso por el Al-Hilal del fútbol árabe, Ramón Díaz había decidido volver a la Argentina excusándose de tener una serie de problemas personales que lo obligaban a estar más cerca de su familia. Sin embargo, hace unos días, se supo que el ex entrenador de River iba a tomar el cargo de DT del Vasco da Gama, uno de los equipos con más historia de Brasil, pero que hoy atraviesa un difícil momento, peleando en los puestos de descenso.

Ramón Diaz 1.jpg

Para eso, y antes de que asuma Ramón, desde la dirigencia de Vasco Da Gama ya habían contratado a dos refuerzos, que por nombres al menos, pueden ayudar al DT ex River para salvar a su equipo. El mediocampista chileno ex Boca, Gary Medel, y el defensor ex Porto y Galatasaray Maicon ya son los nuevos jugadores que tendrá Ramón Díaz a su disposición.