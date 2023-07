El mensaje de Gallardo luego de que River se consagrara campéon

Esto ya había sido un indicio de buena predisposición de parte del entrenador y de su compromiso para con el Millonario, más allá de estar o no en la institución. Sin embargo, ahora sumó uno más para demostrar que sigue teniendo presente al club pese a decidir terminar su ciclo.

Es que según comentó Jorge Brito, presidente de River, Marcelo Gallardo se comunicó con él una vez que terminó el partido. El objetivo del Muñeco fue transmitirle los buenos deseos y la felicidad que también generó en él la obtención de la Liga Profesional de Fútbol.

“Marcelo me escribió hace un rato para felicitarme y a todos por el triunfo”, contó el presidente millonario confirmando que el ex entrenador no tardó en mandarle un mensaje para demostrar que sigue atento los partidos de River y la alegría por el título.

“Era un audio muy lindo, muy cálido de un amigo riverplantese, felicitándome ante todo. Sabía que era mi primer título como presidente y muy buscado. Yo también lo felicité a él como hincha de River, los títulos son de todos”, mencionó sobre cómo fue el ida y vuelta que tuvo con el Muñeco.

Además, vale recordar, que si bien Gallardo no se encuentra más vinculado a River, parte de su familia sí. Es que en la cancha estuvieron sus tres hijos Nahuel, quien se formó en el club, Matías y Santino, que aún están en las Inferiores, y también su padre Máximo, quien dirige el Senior.

De esta manera, el Muñeco aprovechó lo que fue la victoria para enviarle un mensaje al presidente y a los hinchas, demostrando que la decisión que tomó en diciembre del año pasado no cambia el sentimiento que siente por River y tampoco el deseo de que le vaya bien.