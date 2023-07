Martín Demichelis: "Salimos campeones a lo River"

El entrenador fue uno de los primeros en mostrar gestos de emoción tras la conquista local: ante el canto de los hinchas y el clima inigualable en el Monumental, rompió en llanto. Luego, ya en los festejos improvisados -la AFA advirtió que no se producirá la entrega del trofeo sino hasta la última jornada del torneo-, Micho se fundió en un abrazo con su mujer, la modelo Evangelina Anderson . Ocurre que el hombre ungido por Jorge Brito decidió abandonar su estilo de vida en Alemania para pasar a ser exigido en uno de los clubes más convocantes de América.

Fue Demichelis, también, el que le brindó una segunda oportunidad a algunos futbolistas que no habían podido cumplir durante la última etapa del Muñeco: Esequiel Barco se revalorizó y se volvió una de las figuras del elenco de Núñez; Leandro González Pírez se erigió como pieza clave y hasta José Paradela se destapó en varios encuentros de la liga. En apenas seis meses, el exdefensor llevó a la institución a su título número 70 y es uno de los grandes candidatos a quedarse tanto con la Copa Argentina como con la Libertadores .

Al finalizar el triunfo por 3-1 frente a Estudiantes, el técnico de River fue entrevistado por ESPN y le dedicó el logro a su familia: "Mi mamá era mi fan número 1 y se perdió muchas cosas de mí como jugador y entrenador. Mi papá, un día antes de irse, me dijo 'yo sé que vas a ser un gran DT y ojalá te pueda acompañar'. Hoy no los tengo, pero sé que desde algún lado me apoyan".

River 1.jpg Demichelis solo perdió seis partidos de 33.

Por otra parte, el exzaguero de la Selección Argentina se mostró orgulloso del desempeño de sus dirigidos a lo largo de todo el campeonato: "Es muy difícil de explicar lo que es ver el Monumental así. Me sentí muy contento, muy representado al verlos jugar a los muchachos. Salimos campeones a lo River. Soy feliz en el día a día. Siempre dije que soñaba que, donde estuviese trabajando, se llene la cancha porque mi equipo iba a estar jugando bien. Le agradezco muchísimo a la gente por el apoyo al plantel".

A su vez, el orientador del Millonario advirtió que no modificó la forma de jugar en líneas generales y que confió en todo momento en el desempeño de sus dirigidos: "Tuve que tomar decisiones dificilísimas y más allá de los futbolistas y el sistema, sostuvimos un principio. Los jugadores tienen todo el mérito. Estábamos convencidos de las formas. Hubo momentos en los que las cosas no salían como queríamos, pero fuimos justos vencedores".