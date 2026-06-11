El papelón del árbitro Sampaio intentando hablar en inglés en el inicio del Mundial 2026

El brasileño fue el juez principal del partido inaugural que México le ganó a Sudáfrica en el estadio Azteca.

La jornada inaugural del Mundial 2026 tuvo varios momentos particulares que generaron repercusión, tanto afuera como adentro de la cancha. Uno de ellos llegó con la intervención del árbitro Wilton Sampaio , encargado de controlar las acciones en el primer encuentro del certamen entre México y Sudáfrica .

El local se impuso por 2 a 0 en el estadio Azteca y comenzó con el pie derecho.

El juez brasileño tuvo mucha actividad, con tres expulsiones y amarillas. En la segunda tarjeta roja, a los 39' del segundo tiempo, intervino el VAR ante un supuesto golpe de Themba Zwane sobre Roberto Alvarado.

La acción no pareció tan grave como para expulsión, pero igualmente el árbitro decidió sacarle la roja a Zwane. Igualmente, el problema llegó cuando tuvo que explicar su decisión en inglés.

"After review... attacker number eleven... for serious foul play", comenzó diciendo el árbitro en un idioma difícil de entender. Luego, trató de explicar la forma del golpe: "Is, ah, directs directly to the face of the defender".

Después de un discurso dudoso, sacó la tarjeta roja y cobró el tiro libre para México. Todo ante la atenta mirada de los sudafricanos, que mucho no parecieron entenderle.

Embed ¡SE LE COMPLICÓ CON EL INGLÉS A SAMPAIO! Al árbitro brasileño le costó con el idioma para anunciar la expulsión a Zwane en Sudáfrica.



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Así fue el partido inaugural del Mundial 2026

Con los goles de Julián Quiñones a los nueve minutos del primer tiempo y el goleador Raúl Jiménez a los 22 del segundo, México consiguió el triunfo en el duelo inaugural de la Copa del Mundo.

De manera insólita, Montes vio la tarjeta roja por una patada en el final del encuentro, mientras que en el elenco africano dos jugadores se fueron expulsados: Siphephelo Sithole y Themba Zwane.

El equipo local dominó desde el inicio y abrió el marcador a los ocho minutos gracias a Quiñones, que aprovechó un error en la salida sudafricana y definió con un potente remate.

Embed ¡EL PRIMERO DE MUCHOS GOLES!



Julián Quiñones aprovechó el error en la salida de Sudáfrica y puso el 1-0 de México en el partido inaugural del Mundial. pic.twitter.com/pssdVvHw20 — DSPORTS (@DSports) June 11, 2026

Durante el primer tiempo, México fue claramente superior y generó varias situaciones de gol, mientras que Sudáfrica apenas inquietó con un cabezazo desviado de Lyle Foster.

En el complemento, el panorama se complicó aún más para los africanos cuando Sithole fue expulsado por una falta como último hombre sobre Brian Gutiérrez.

Con un jugador más, México manejó el partido y sentenció el resultado a los 22 minutos con un cabezazo de Jiménez tras un centro de Roberto Alvarado.

Sudáfrica terminó el encuentro con nueve futbolistas por una segunda expulsión, la de Zwane, y cerró una noche para el olvido.

México se quedó con los primeros tres puntos del Mundial y alimentó la ilusión de su gente en el debut.