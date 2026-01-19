"El pibe" Janson, los memes en las redes y su posible titularidad en Boca

El delantero entró por la lesión de Merentiel y casi mete un gol en el amistoso contra Olimpia del último domingo.

Lucas Janson llegó a Boca a mediados de 2023, cuando el xeneize buscaba la Copa Libertadores , objetivo del que estuvo muy cerca ese año. Sin embargo, el delantero jamás estuvo cerca del nivel que había mostrado en Tigre y en Vélez, por lo que su permanencia en el plantel es difícil de explicar.

Junto con Agustín Martegani son los dos futbolistas que tienen recorrido en primera pero que al xeneize le han aportado poco y nada, a tal punto de transformarse en un meme.

En las redes sociales se lo empezó a nombrar en forma irónica como "el pibe" Janson, cuando tiene 31 años. El término, utilizado en forma sarcástica, lo pone en el lugar de aquellos jóvenes que tienen mucho por demostrar.

Con Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez por delante, la participación de Janson es prácticamente nula en partidos oficiales. Sin embargo, las lesiones de los tres le dieron la chance de ingresar apenas comenzado el amistoso del domingo contra Olimpia de Paraguay, donde el xeneize se impuso 2 a 1 en San Nicolás.

En ese primer tiempo, probablemente se haya visto lo mejor del delantero desde que llegó al club de la Ribera. Jugando de centroatacante, tuvo dos cabezazos muy buenos: uno lo atajó el arquero y el otro pegó en el travesaño.

Incluso, la pelota le pegó a él cuando Alan Velasco intentó con un remate desde afuera y después rozó en un rival para transformarse en el 1 a 1 parcial.

Sin embargo, eso no evitó que las redes sociales se llenaran de memes y chistes sobre su participación. De hecho, en las primeras horas de este lunes sigue siendo el tema más nombrado en X (exTwitter).

Por lo pronto, si Merentiel no llega al partido contra Deportivo Riestra del próximo domingo, en el comienzo del Apertura, Janson tiene muchas chances de ser titular en el centro de la ofensiva xeneize.

Cabe mencionar que pese al frágil estado físico de Cavani, el bajo nivel de Giménez en los últimos partidos y la irregularidad de Merentiel, Riquelme decidió que Boca no necesitaba delanteros y de hecho hasta dio a préstamo al cipoleño Valentino Simoni, que jugará para Gimnasia de Mendoza.

Los memes de Janson

Fue comprado a Vélez en tres millones de dólares. En dos años y medio, Janson metió tres goles jugando para Boca: contra Central Córdoba de Santiago del Estero, ante Lanús y frente a Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina.

Durante todo el 2024 tuvo escasa participación y pasó el año completo sin anotar oficialmente.

