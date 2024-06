Es otro: el video que muestra el cambio físico de Wanchope Ábila

En una entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky, Ramón afirmó: “ Me noto mucho mejor y también me estoy cuidando con las comidas “. Además, contó: “Jugaba y organizaba los días para irme a Córdoba a ver a mis hijas y a mis amigos, a disfrutar de mi tiempo. Porque lo canalizaba por ese lado, era mi escape. Lo hablaba, pero me reflejaba en el cuerpo porque la ansiedad me hacía aumentar de peso y no estar bien físicamente y así daba ventaja “,

El delantero de 34 años tiene contrato con con Barracas hasta diciembre de 2025, situación que tendrá que considerar el elenco de Parque Patricios. Más allá de este aspecto de la negociación, en la institución se ilusionan con su regreso.

Wanchope Abila blanqueó en qué momento de su carrera se quiso ir de Boca

Wanchope también habló con Varsky sobre cómo la vida privada de un jugador en Boca está constantemente bajo el escrutinio público. “Uno trata de no hacer cosas porque tenés esa amargura que no vas a ir a bailar y el hincha queda dolido igual que nosotros. Hay que ser y parecer, pero disfrutando”, explicó, destacando la importancia de mantener una imagen adecuada para evitar más críticas.

“¿Cómo es irse de Boca? ¿Tenías ganas ya de irte de Boca o de Boca no hay que irse nunca?”, preguntó Juan Pablo Varsky. “No, si estás en un contexto favorable no hay que irse nunca”, aseguró. “Pero vos qué sentías en ese contexto…”, sugirió el periodista. “Ya no estaba y yo no soy un tipo que se ha dejado manipular y manejar así tan fácilmente y tenga que estar rogando oportunidades y tener que estar haciendo cosas que no van conmigo”, aseguró.

“¿La pandemia tuvo mucho que ver? Porque, a ver, la última foto prepandemia es el pase gol tuyo tirándose al piso para el gol de Carlitos a gimnasia”, consultó él.

“En la pandemia yo volví bien, salí campeón de la Copa de Maradona. Era goleador todo y terminé la Copa de Maradona y me operé de hernias. Por el tema de las lesiones, porque el doctor Batista me dice, no va para nada, te vas a tener que operar de hernias, un poquito de tiempo, esto que lo otro. Y bueno, era para curar un tema que me venían maltratando de los aductores”, aseguró antes de agregar: “Y me pasó eso y después que me operé, ahí ya se me dio la salida”.

“¿Vos no querías irte?”, preguntó Varsky. “No, en ese momento no quería irme. La segunda vez, sí. Cuando me voy a Colón, sí. Volví de Estados Unidos y me voy a Colón. Sí volví, pero ya me quería ir. Yo me quería ir porque, a ver, había un desgaste desde adentro que no lo toleraba”, cerró.