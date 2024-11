Explotó el DT de Huracán: las jugadas donde dice que lo robaron ante Boca

" No veo nada raro , no me voy a posar en esta situación. Es rarísimo el reglamento , aparte hicimos el gol. Acertar o errar nos puede pasar a todos. Después nos pasan los audios, dejemos de joder con los audios. Hagamos de cuenta que está bien cobrada, no tengo dudas de la honestidad de nadie ", esbozó el entrenador ante la prensa refiriéndose a la última jugada del partido que le podía haber dado los tres puntos al elenco de Parque Patricios.

Y sumó: " No quiero que esa jugada determinante tape el trabajo de estos jugadores , que siempre están a la altura. Siempre pensando en el área de ellos, no dejándolos atacar. El trabajo de mis jugadores es extraordinario y no quiero que esto lo tape ", expresó a favor del plantel.

Kudelka-Huracán-Boca.mp4

En continuidad con su relato apuntó contra Boca: "El rival de hoy puede cambiar 12 jugadores como si nada. Nosotros jugamos mejor que Bocahoy, lo superamos, digan lo que digan. No quiero dejar de arengar a mis jugadores, el empate nos sigue dando opciones. Sabemos que hay cosas que no se pueden manejar, como en la vida, hay que aceptar. Boca es Boca, por más que no nos guste esto es así".

Para cerrar, en el entrenador del globo mencionó al pasar el -mal- rendimiento del árbitro Hernán Mastrángelo. "No creo que haya predeterminación, no tengo muchas palabras, no quiero hablar del árbitro. A veces estás a la altura y otras no, no son malas intenciones, son capacidades. Hubo situaciones dentro del partido que ameritaban otros comportamientos", dijo Kudelka.

El resumen de un partido polémico por donde se lo mire

Con varias discusiones entre los jugadores y los propios futbolistas con el árbitro del partido, Hernán Mastrángelo, el empate no le sirvió a ninguno de los dos equipos. Mientras el Globo tenía la oportunidad de subirse a la cima a la espera de que juegue Vélez, los de la Ribera necesitaban sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación para la Copa Libertadores 2025.

Boca Huracán.jpg

En el comienzo del partido, Boca intentó poner las condiciones. Si bien logró llevar al Globo contra su arco en los primeros minutos y Kevin Zenón tuvo una oportunidad clara, Huracán luego se metió un partido y logró pudo recuperar el balón.

Con el correr de los minutos, el equipo de Parque Patricios logró ganar el duelo en la mitad de la cancha y generó mejores conexiones que su rival. Boca dejó de llevar peligro y generó preocupación en Fernando Gago.

El arbitraje de Hernán Mastrángelo dejó mucho que desear. Cuando promediaba el primer tiempo, el partido se le fue de las manos. Las faltas se salieron de control y el encuentro estuvo demorado durante varios minutos por agresiones de los hinchas locales a los suplentes de Boca.

Marcos Rojo se llevó la peor parte del mal momento, al ser impactado por una bolsa de agua que cayó desde la tribuna. Cuando el reloj marcó 45' se debieron agregar 12' más. Sobre el final de la primera parte, Ignacio Miramón recibió un rasguño de un rival y el VAR no lo revisó.

Miramón-Huracan.jpg

Durante los primeros 15' minutos de la primera etapa, al Xeneize le costó dominar la pelota. Las modificaciones de Gago para el complemento, que modificó a Brian Aguirre por Pol Fernández y Juan Barinaga por Luis Advíncula, no funcionaron para cambiar la imagen.

Las tensiones no se calmaron y Edinson Cavani protagonizó una polémica con un alcanza pelotas de Huracán, que no quiso entregarle el balón y terminó en el piso acusando un empujón. Los jugadores del Globo reaccionaron y el uruguayo se llevó la amarilla junto a Fernando Tobio.

La polémica del final: penal para Huracán que luego fue anulado

Sobre el final del partido, la polémica volvió a apoderarse del juego: todo Huracán reclamó un penal, luego de que el árbitro no dejara finalizar la jugada. Finalmente no lo sancionó y todo terminó 0-0 con más enfrentamientos entre los jugadores y contra Hernán Mastrángelo.

En la próxima jornada, los de Parque Patricios tendrán la oportunidad de volver a la senda del triunfo para seguir en la pelea de la Liga Profesional de Fútbol cuando se midan ante Talleres de Córdoba en condición de visitante.

Los de Fernando Gago, por su parte, recibirán a Gimnasia y Esgrima de La Plata en La Bombonera por el torneo, aunque en primer lugar tendrán la semifinal de Copa Argentina frente a Vélez en un partido que será clave para soñar con la clasificación a Copa Libertadores.