Filtraron las imágenes del palco de visitante de River y los otros lugares desconocidos del Monumental

River Plate no solo trabaja en lo deportivo para sostener su protagonismo en el fútbol argentino y continental. También ha hecho del crecimiento institucional y la modernización de sus instalaciones una verdadera política de gestión. Desde la renovación del césped del Mâs Monumental, pasando por la ampliación de capacidad a 85.018 espectadores —lo que lo convierte en el estadio con mayor aforo de Sudamérica—, hasta reformas que apuntan a brindar una experiencia de primer nivel a todos los actores que participan de un partido. Y entre esas obras, sobresale una: la renovación integral del vestuario visitante y el palco asignado a las autoridades del equipo rival.

Ubicado en una zona privilegiada del estadio, el palco visitante está destinado a los dirigentes de los clubes que se enfrentan a River. Allí, presidentes, vicepresidentes y acompañantes tienen un espacio exclusivo con 35 butacas y una vista panorámica del campo de juego. El palco, completamente renovado, cuenta también con televisores desde los cuales se puede seguir cada jugada en detalle, un recurso que muchos aprovechan para revisar acciones polémicas o simplemente no perderse nada del espectáculo en vivo.

Cómo es el vestuario visitante de la cancha de River

El confort no es exclusivo del palco. Bajo la conducción de Jorge Brito, River también puso foco en otro espacio clave: el vestuario visitante. "Algo muy importante que se ha hecho y que es reciente y se inauguró hace muy poquito, es el vestuario visitante. Es algo central, no solo por dar estándares y confort idénticas al local, algo por ahí no tan habitual en Argentina, sino también por todo lo que proyecta", explicó Stefano Di Carlo, secretario general del club, en una entrevista con Infobae.