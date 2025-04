Sufre River: el refuerzo que quería Marcelo Gallardo y no llegará

El Millonario piensa en el mercado de pases de cara al Mundial de Clubes, pero no podrá contar con una figura que ya estuvo en el club.

El mediocampista ofensivo colombiano Juan Fernando Quintero aclaró que no regresará a River(por tercera vez). Juanfer dijo: “Hice un pacto de caballeros con Racing para no ir a River, le di mi palabra a Milito de que no iba a jugar para River”. El colombiano agregó: “mi decisión de irme de Racing fue personal y le agradezco a la gente. Estoy feliz en América de Cali.”