Atento River: El Atlético de Madrid ya le puso precio a Ángel Correa

Ángel Correa vuelve a sonar con fuerza en el radar de River Plate , y esta vez no como una simple ilusión de los hinchas, sino como un verdadero objetivo de mercado que seduce a Marcelo Gallardo. El Muñeco, que ya cuenta en su plantel con cuatro campeones del mundo como Franco Armani, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, ahora sueña con sumar al delantero del Atlético de Madrid como una de las grandes apuestas de cara al Mundial de Clubes.

Correa, que reúne cualidades ideales para el estilo Gallardo —intensidad, presión alta, sacrificio y gol—, aparece como el fichaje estelar que River necesita para apuntalar su ambicioso proyecto 2025. La chance de vestir el manto sagrado y jugar una competición como el Mundial de Clubes en Estados Unidos podría ser un argumento de peso para tentar al jugador, que hoy no tiene el protagonismo deseado en el equipo del Cholo Simeone.

A pesar de haber disputado 40 partidos en la temporada, con siete goles y seis asistencias, el ex San Lorenzo sólo fue titular en siete ocasiones. La llegada de Julián Álvarez, sumada al buen momento de Alexander Sørloth y Antoine Griezmann, lo relegaron en la consideración del DT, y ese escenario alimenta la expectativa de que podría buscar nuevos horizontes. "Correa tiene entrega y presión. Gol. En algún momento fue visto como una especie de enganche o 'volante virtuoso' ofensivo devenido en delantero todoterreno", destacan desde el entorno de Gallardo, que lo ve como una pieza ideal para su esquema.

Sin embargo, no todo es color de rosa en esta historia. Según informó el diario AS, el Atlético de Madrid tasó su ficha en 20 millones de euros, una cifra muy por encima de los 13 o 14 millones que River esperaba negociar. Además, clubes como Tigres de México también mostraron interés y fueron advertidos de la exigencia económica del Colchonero, que no pretende regalar al futbolista, pese a su actual situación de suplencia.

Correa 2.jpg Ángel Correa

Qué chances hay de que Ángel Correa juegue en River

En este contexto, la clave podría pasar por el deseo personal de Correa. Más allá de su arraigado respeto por el club madrileño, que lo sostuvo incluso cuando tuvo que ser operado de un tumor benigno antes de su debut, el delantero podría estar dispuesto a cerrar su ciclo en Europa. A los 29 años y con un Mundial por delante, volver al país para tener continuidad, estar cerca de su familia y mostrarse para la Selección, no es un plan descabellado.

Desde Núñez, por el momento, no hubo contactos formales ni gestiones oficiales. Pero el interés está. Y Gallardo, que ya lo quiso en su paso por Al-Ittihad, no es de los que se dan por vencidos fácilmente. Si River encuentra una fórmula creativa para acercarse al monto exigido —y sobre todo si el propio Correa manifiesta su voluntad de regresar— la operación podría tomar vuelo.