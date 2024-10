Franco Colapinto reveló cuál es su peor defecto a la hora de manejar: "Soy un desastre"

Franco Colapinto, la joven promesa del automovilismo argentino que ha causado furor en la Fórmula 1, ha revelado un detalle curioso que ha sorprendido a sus fanáticos: no sabe estacionar un auto en la calle. A pesar de su impresionante rendimiento en los circuitos de Fórmula 1, donde ha deslumbrado con su habilidad y velocidad, el piloto de Williams admitió en una entrevista que la conducción urbana no es lo suyo.

En una charla con el programa juvenil Alta Voz (TV Pública), Colapinto, de 21 años, confesó con humor que su destreza al volante parece limitarse al circuito. “Soy un desastre. Voy para adelante, pero para atrás no voy. Olvidate, lo hago muy mal”, comentó el piloto, dejando entrever que prefiere evitar las complicaciones de la conducción en la ciudad. La conductora Cata De Elía, sorprendida, le preguntó si realmente no sabía estacionar, a lo que Franco respondió con franqueza: “Es que no manejo. No me gusta manejar en la calle. Yo pido que me lleven. Solo manejo en el simulador y en el auto de carreras”.