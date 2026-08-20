Fuertes novedades en el regreso de la Fórmula 1: Verstappen decidió su futuro

La Fórmula 1 regresa luego de casi un mes sin actividad y lo hace con nvedades. Este jueves , Red Bull Racing hizo oficial la continuidad de Max Verstappen hasta 2030 , ampliando el vínculo que ya mantenía con la estructura de la bebida energética, donde el neerlandés acumula más de una década de trayectoria.

El anuncio llega en la antesala del Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort , que será el último en tierras holandesas , un escenario con especial carga simbólica tanto para el piloto como para sus fanáticos.

Con esta extensión, la escudería austríaca asegura la permanencia del tetracampeón mundial y cierra de golpe los rumores que durante meses circularon en torno a una posible salida. En el comunicado difundido por el equipo, Verstappen adelantó su intención de regalar a los aficionados una "despedida especial" en Zandvoort, haciendo referencia a la edición final de la cita en su país natal.

BREAKING: Max Verstappen will remain at Red Bull Racing until the end of 2030#F1 pic.twitter.com/inHmW3dEJJ — Formula 1 (@F1) August 20, 2026

La historia compartida entre Verstappen y Red Bull se remonta a 2016, año de su debut en la categoría reina del automovilismo. Cabe recordar que, tras lograr su primer campeonato mundial, el piloto ya había estampado una renovación que lo ataba hasta 2028. Este nuevo acuerdo, calificado por De Telegraaf como histórico tanto por su duración como por los montos involucrados, ha convertido al neerlandés en el deportista mejor remunerado de la historia de los Países Bajos.

El pacto ahora firmado añade dos temporadas más a la vigencia anterior, extendiendo el compromiso hasta el cierre de la campaña 2030. Si bien los detalles económicos y las posibles cláusulas de salida no fueron revelados, la operación transmite un claro mensaje de estabilidad y confianza recíproca. "Siempre quise terminar mi carrera en Red Bull", afirmó el propio Max.

A lo largo de la temporada actual, el futuro del piloto de 28 años fue uno de los temas más recurrentes en el paddock y en la prensa especializada. Durante meses, el neerlandés evitó dar certezas sobre si seguiría vinculado a la estructura de Milton Keynes una vez expirado su contrato previo. Incluso se barajó la posibilidad de un adiós definitivo a la Fórmula 1, una alternativa que el propio Verstappen no descartó en algún momento.

Las conjeturas se dispararon aún más cuando se supo que el contrato anterior contenía una cláusula de rescisión que le habría permitido desvincularse al final de esta temporada. No obstante, en mayo el piloto despejó incógnitas al asegurar que en 2027 estaría en la parrilla de la F1, aunque sin precisar entonces el equipo. La confirmación de la renovación, apenas días antes del GP de Zandvoort, pone punto final a todas las especulaciones.

Tras estampar su firma, Verstappen declaró: “Estoy muy contento con esta ampliación. Contamos con el mejor equipo de personas y me entusiasma seguir trabajando juntos para recuperar la cima. Ese sigue siendo el gran objetivo por el que todos hemos estado esforzándonos y al que seguiremos apuntando. Quiero agradecer a Red Bull, a Laurent y a todo Oracle Red Bull Racing la confianza que depositan en mí”.

Y añadió: “Siempre he dicho que este equipo es como mi segunda familia, me siento en casa. Llegué con la ilusión de ganar carreras y lo que hemos logrado juntos ha sido sencillamente increíble: momentos inolvidables y cuatro títulos mundiales. Poder continuar este viaje con la misma gente con la que he compartido toda mi carrera es muy especial, siempre fue mi deseo. Trabajar con Laurent durante más de un año también ha sido genial; comparto plenamente su visión para el equipo. En Milton Keynes todos creen en el proyecto que estamos construyendo, y espero con ganas el próximo capítulo: pelear por más victorias, luchar por campeonatos y seguir dando forma al futuro de esta escudería. Anunciarlo durante el último Gran Premio en Zandvoort también tiene un gran significado para mí. Ojalá pueda ofrecer a los aficionados una despedida inolvidable en esa última carrera”.

Arrancan los entrenamientos, con Colapinto volviendo a las pistas

Este fin de semana, el argentino Franco Colapinto (Alpine) volverá a la acción en el Gran Premio de los Países Bajos, que marca la duodécima ronda del campeonato de Fórmula 1 y supone el retorno de la máxima categoría del automovilismo tras casi un mes de parón.

La buena noticia que recibió Colapinto de cara al regreso de la Formula 1.

La cita neerlandesa, que desaparecerá del calendario a partir de la próxima temporada, se disputa en el Circuito de Zandvoort, un trazado de 14 curvas y 4,307 kilómetros de extensión.

El cronograma arranca este viernes con una jornada intensa: a las 7:30 (hora argentina) se disputará la única sesión de entrenamientos libres, mientras que a las 11:30 tendrá lugar la clasificación para la carrera sprint.

El sábado, los aficionados deberán madrugar porque la carrera sprint está fijada para las 7 de la mañana, con 24 vueltas y puntuación para los ocho primeros clasificados. Más tarde, a las 11, se celebrará la clasificación para la carrera principal, un momento clave para Alpine, ya que este ha sido su talón de Aquiles durante toda la temporada.

Finalmente, la carrera principal del GP de Países Bajos se correrá el domingo a partir de las 10 de la mañana.

Colapinto llega a Zandvoort en un gran momento: ya acumula 19 puntos en la temporada, con destacados resultados como el sexto puesto en Canadá y el séptimo en Miami, además de soberbias remontadas en China y Gran Bretaña.

En cuanto a la lucha por el título, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) con 219 puntos, quien aspira a convertirse en el campeón más joven de la historia de la F1 con apenas 19 años.

Detrás suyo aparece la leyenda británica Lewis Hamilton (Ferrari) con 169 unidades, seguido de su compatriota George Russell con 160. El top 5 lo completan el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico Lando Norris (McLaren).