Inesperado: cuál es la figura de Boca que rescindió contrato

Un futbolista que supo ser importante en el período de Juan Román Riquelme como presidente del club dirá adiós y podría volver a un equipo de su país.

Inesperadamente una figura de Boca le dirá adiós a sus compañeros luego de llegar a un acuerdo con la comisión directiva para rescindir contrato luego de meses donde perdió complicidad con la hinchada debido a una baja en su rendimiento personal por el cual terminó perdiendo la titularidad en el equipo de Claudio Úbeda.

Luis Advíncula rescindió contrato con el equipo azul y oro al que llegó hace cuatro años y medios a la institución y se convirtió en el segundo jugador de campo con más antigüedad en el plantel, por detrás del Changuito Zeballos y el arquero Javier García. En su paso por el club se convirtió en una pieza fundamental con una sólida participación en la Copa Libertadores 2024 donde aportó goles para llegar a la final del certamen.

La salida del jugador se dio de forma abrupta de la institución ya que no estaba planificado en el corto plazo por el vínculo duraría hasta diciembre de este 2026 . A pesar de esto era previsible debido a que había perdido terreno en el once inicial ante su caída de rendimiento y la solidez que demostró el lateral derecho Juan Barinaga.

En búsqueda de minutos para mantener su carrera a sus 35 años, podría firmar contrato con Alianza Lima de Perú, su país de origen.

El equipo grande en el que podría jugar Frank Fabra tras su salida de Boca

Frank Fabra podría continuar su carrera en otro equipo grande del fútbol argentino. El lateral izquierdo colombiano terminó su contrato con Boca en diciembre del año pasado, tras diez temporadas en el club y actualmente es jugador libre. Por eso, en estos días recibió un llamado de San Lorenzo para conocer las condiciones para su contratación.

Fabra, que cumplirá 35 años en febrero, viene con una amplia inactividad. Tras varios episodios en partidos importantes en Boca, como su expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, los diferentes entrenadores lo fueron dejando de lado y en la última temporada vio minutos en muy pocos partidos.

Tras quedar libre del Xeneize, el colombiano está a la espera de ofertas para continuar su carrera futbolística. San Lorenzo levantó el teléfono y preguntó condiciones por el jugador. Resta saber si las pretensiones del lateral serán demasiado altas para un Ciclón envuelto en una crisis económica.

La venta de Elías Báez, la llave para la llegada de Fabra a San Lorenzo

La posibilidad que se abre para la llegada de Fabra tiene que ver con la inminente venta que hará San Lorenzo de su lateral izquierdo, Elías Báez. Damián Ayude habría pedido un reemplazante si se cierra este traspaso.

Báez está a punto de ser transferido a la MLS, para jugar en el Atlanta United. El equipo estadounidense ofertó 2,5 millones de dólares por el 80% del pase. El Ciclón pediría 3 millones netos para cerrar la operación.

En este caso, la venta podría aliviar una situación económica muy difícil para el club de Bajo Flores, que acumula múltiples inhibiciones y deudas. Fabra como reemplazante tiene el lado positivo de no tener cargo por venir con el pase en su poder.