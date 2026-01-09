Inexplicable: un jugador del Milan tenía el tanto para la victoria pero se resbaló y erró un gol casi hecho

El futbolista francés Yosussof Fofana se volvió viral luego de errar un gol en el empate agónico 1-1 ante Genoa.

A veces la suerte suele jugar una mala pasada incluso en aquellos jugadores que juegan en la elite del deporte. Cuando parece que todo está dado para anotar un tanto que te deje como el héroe de la noche, la racha puede darse vuelta para llevarte a errar un gol insólito debajo del arco necesario para conseguir la victoria.

El mediocampista Yosussof Fofana tuvo un episodio durante el empate 1-1 del Milan ante el Genoa por la Serie A que todavía debe estar lamentando. Corrían los 35 minutos de partido cuando el jugador francés quedó con la pelota cara a cara con el arco luego de una serie de rebotes, pero terminó fallando la oportunidad luego de resbalarse al intentar impactar de cabeza . De esa manera se le esfumó la chance para anotar lo que sería el empate transitorio para su equipo que caía por la mínima.

Para cerrar una jornada inolvidable del futbolista, fue reemplazado en el entretiempo. En el epílogo del duelo donde todo parecía indicar que la derrota estaba consumada, apareció Rafa Leao para estampar el empate a los 92 minutos de partido . En caso de haber convertido, Fofana habría convertido un tanto importante para llevarse los tres puntos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2009400858358755751&partner=&hide_thread=false ¡¡POR NO TENER LOS TAPONES ADECUADOS!! Con el arco a su merced y ya dentro del área chica, Fofana se RESBALÓ y no pudo marcar el empate parcial del Milan ante Genoa en la #SerieAxESPN...



Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/u8AUmSYCE7 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 8, 2026

Luego de haber convertido el tanto Leao fue a abrazar al mediocampista francés que no encontraba consuelo en el banco de suplentes del Milan.

La brutal patada en el pecho por la que un jugador en Indonesia fue sancionado de por vida

El fútbol de Indonesia quedó en boca de todos por una jugada impactante que se dio en el encuentro entre el PS Putrajaya Pasuruan y Perseta 1970. No tuvo que ver con una pirueta o un golazo antagónico, sino que se volvió viral por una patada en el pecho por la que un jugador recibió una dura sanción.

Fue Muhammad Hilmi Gimnastiar, mediocampista del PS Putrajaya Pasuruan, quien fue suspendido de por vida tras dar una patada en el pecho sin disimulo a un rival. En consecuencia de esto también fue sancionado con una multa de 2.500.000 rupias (aproximadamente 27.800 dólares) .

No solo eso, sino que su equipo le rescindió contrato al jugador y emitió un comunicado solidarizándose con el otro equipo lamentando las acciones de sus jugadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/futbolerosgt/status/2009080154996588968&partner=&hide_thread=false SUSPENDIDO DE POR VIDA



Muhammad Gimnastiar fue multado y suspendido de por vida tras dar tremenda patada al rival que terminó hospitalizado



La jugada en el futbol de Indonesia está dando la vuelta al mundo pic.twitter.com/HdHcF9NVUf — Futboleros (@futbolerosgt) January 8, 2026

El presidente del comité disciplinario de la Asociación de Fútbol de Java Oriental, Samiadji Makin Rahmat, sostuvo: “Las acciones del jugador no solo violaron el espíritu deportivo, sino que también pusieron en peligro la vida de otros jugadores, por lo que corresponde un castigo severo”.

Según se conoció más tarde, el jugador agredido en la inesperada jugada precisó de suministro de oxígeno y atención intensiva aunque no corrió riesgo de vida.