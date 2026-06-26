Insólito: Chiqui Tapia apuntó contra Gastón Edul por una noticia sobre el Cuti Romero

El presidente de la AFA cruzó al periodista, que había afirmado que la resonancia a la que se sometió el central había sido auspiciosa.

La tranquilidad que había dejado la clasificación anticipada de la Selección Argentina a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se vio alterada en las últimas horas por una inesperada polémica que enfrentó públicamente al presidente de la AFA Chiqui Tapia y al periodista Gastón Edul. El eje de la discusión giró en torno al estado físico de Cuti Romero , una de las piezas fundamentales del equipo de Lionel Scaloni, quien encendió las alarmas tras salir con una molestia en la rodilla durante el triunfo por 2-0 frente a Austria.

La controversia comenzó cuando el comunicador informó que el defensor cordobés se había realizado una resonancia magnética para determinar el alcance de la dolencia sufrida en el segundo partido de la fase de grupos. Según la versión difundida por el cronista, los resultados del estudio habían sido alentadores y existía optimismo respecto de una pronta reincorporación del futbolista a los entrenamientos normales junto al resto del plantel.

Sin embargo, la información fue rápidamente desmentida por el propio mandamás, quien decidió intervenir de manera pública a través de sus redes sociales. El titular de la Asociación del Fútbol Argentino utilizó un tono contundente para rechazar la versión y apuntó directamente contra quienes la habían difundido. “Sean serios a la hora de comunicar y, cuando lo hagan, háganlo con la verdad. La información difundida es falsa: no se realizó ninguna resonancia ”, escribió el dirigente.

Sean serios a la hora de comunicar y, cuando lo hagan, háganlo con la verdad. La información difundida es falsa: no se realizó ninguna resonancia. https://t.co/IAzg1XVGqn

La publicación tuvo una inmediata repercusión en el mundo del fútbol y abrió un fuerte debate entre periodistas, hinchas y usuarios de redes sociales. El mensaje del presidente de la AFA no solo negó la existencia del estudio médico, sino que además sembró dudas sobre cuál es realmente la situación física del zaguero surgido en Belgrano, uno de los líderes defensivos de la Albiceleste en los últimos años.

La incertidumbre creció porque, hasta el momento, desde el cuerpo técnico y el departamento médico de la Selección no se difundió un parte oficial detallando el estado de Romero. Lo único que se conoce es que el defensor sufrió una molestia en la rodilla durante el encuentro frente a Austria y que fue reemplazado por precaución para evitar agravar cualquier posible inconveniente físico en plena competencia.

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Tiene una semana para ponerse a punto y llegar a 16vos de final.

Va a llegar. pic.twitter.com/BtfieOyKZG — Gastón Edul (@gastonedul) June 26, 2026

La preocupación no es menor para Lionel Scaloni. Más allá de que el combinado nacional ya aseguró el primer puesto del Grupo J y afrontará el duelo ante Jordania con mayoría de suplentes, el verdadero objetivo está puesto en llegar con todos los futbolistas importantes en condiciones para la fase eliminatoria. En ese contexto, la evolución del central es seguida de cerca por el DT y sus colaboradores.

Cuti Romero sigue sin entrenarse con el resto del plantel

El defensor viene de atravesar algunos problemas físicos durante la temporada europea y cualquier molestia genera atención especial. Por eso, la versión sobre una resonancia magnética había sido interpretada como una señal de que los médicos buscaban descartar una lesión de gravedad. La posterior desmentida de Tapia terminó alimentando aún más las especulaciones alrededor del caso.

Mientras tanto, el plantel continúa con su preparación para los próximos compromisos y espera novedades sobre uno de sus referentes. La buena noticia es que desde el entorno de la Selección no trascendieron indicios de una lesión importante, aunque tampoco hubo confirmaciones definitivas sobre cuándo podrá volver a entrenarse con normalidad junto a sus compañeros.