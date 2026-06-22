Alarma en la selección: "A Cuti Romero se le harán estudios"

El defensor central fue reemplazado por Nicolás Otamendi durante el segundo tiempo de la victoria ante Austria.

La victoria de la selección argentina sobre Austria , por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 , tuvo una sola mala noticia. Cuti Rumero fue reemplazado luego de sufrir un golpe en su rodilla. Si bien se mostraba en condiciones de seguir en cancha, Lionel Scaloni decidió reemplazarlo y poner a Nicolás Otamendi .

El cordobés tuvo un choque en la misma rodilla que se había lesionad jugando para Tottenham y que no le permitió llegar con rodaje a la Copa del Mundo.

En conferencia de prensa, el técnico argentino explicó que "a Cuti Romero se le harán estudios", pensando en la continuidad en el certamen.

mundial 2026 argentina austria sergio dovio (8) Fotos: Sergio Dovio

"No sabemos el alcance de su tema. Si, lógicamente, es algo que ya venía teniendo y esperemos que no sea nada. No solo porque él es importante, sino porque siempre es mejor tener a todos. Mañana o pasado le harán un estudio", avisó el entrenador.

Argentina debe enfrentar a Jordania, en el último partido del grupo J, el próximo sábado. La selección ya clasificó a los cruces y solo resta confirmar si sale primero o segundo.

Scaloni sabe que tendrá margen para que algunos futbolistas descansen y otros que no vienen jugando tengan minutos.

"Se que si no está (el Cuti), el que va a jugar siempre lo va a hacer de la mejor manera. Ahora analizaremos. La idea es darle la posibilidad a la mayoría de que juegue, creo que lo merecen. Siempre que el partido lo permita, lo haremos", finalizó.

Embed "NO SABEMOS LO DEL CUTI"



Consultado sobre la salida de Cristian Romero, Lionel Scaloni respondió y habló de la posibilidad de rotar el equipo ante Jordania.



"Es algo que ya venía teniendo, esperemos que no sea nada", declaró el entrenador en conferencia de prensa.… pic.twitter.com/wfuy4FoYUN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 22, 2026

"Estamos contentos por haber clasificado"

"Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Por momentos no tuvimos la pelota y el mérito del equipo es saber qué hacer en cada momento", expresó Scaloni sobre el duro partido que tuvo que afrontar ante los europeos.

El entrenador tuvo una charla durante el descanso de hidratación que cambió el partido: "A los jugadores le dijimos que había cosas por mejorar, pacientes, moviendo la pelota. El rival no quería salir y no había que apresurarse. Cuando tuvimos lugar generamos situaciones de gol".

"Cuando el equipo rival te ataca con mucha gente, tenés que defenderte. La lectura del partido es fácil, está claro que se puede hacer mejor, pero estamos bien y competimos", agregó.

"Alexis nos da juego de volante central, está bien fisicamente. Nos aporta mucho y estamos contentos", aseguró el DT sobre el mediocampista que tuvo un gran partido.

Sin embargo, el DT se deshizo en elogios para Messi: "Aún cuando el equipo estaba sufriendo, Leo (Messi) robó balones, estaba comprometido. Estar comprometido es por algo, y eso es lo que genera él. Yo ya no sé más qué decir, nada alcanza".

El entrenador estará atento al partido de esta medianoche entre Argelia y Jordania: "Veremos el resultado de esta noche y, si la situación lo permite, quiero darle minutos a todos los jugadores que podamos".

Por último, Scaloni también destacó el apoyo de la gente, que nuevamente copó el estadio, esta vez en Dallas: "La gente se ilusiona con ver al equipo".

Y agregó: "Había muchas familias en el estadio. Si esos chicos que estaban se sienten identificados con el equipo es lo más importante de todo".