Insólito: detuvieron a un jugador de Gimnasia de Jujuy por una falsa amenaza de bomba

El hecho ocurrió en el aeropuerto provincial, durante un vuelo operado por Flybondi. El futbolista terminó detenido.

El futbolista Emiliano Endrizzi fue detenido en el aeropuerto de Jujuy luego de haber realizado una presunta amenaza de bomba antes del vuelo que debía trasladar a Gimnasia y Esgrima de Jujuy hacia Buenos Aires. El episodio obligó a activar de inmediato el protocolo de seguridad, demoró la partida del plantel y alteró por completo la planificación del equipo a horas de un compromiso clave por la Primera Nacional.

Según se informó, la intervención incluyó el procedimiento del Gedex, el Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales, que revisó la aeronave y descartó la presencia de cualquier artefacto. Desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria confirmaron que el resultado fue negativo, aunque eso no evitó que el operativo generara tensión entre los pasajeros y repercutiera de lleno en la delegación del Lobo jujeño.

Futbolista gritó bomba en un avión y generó pánico 2

El plantel tenía previsto viajar a Buenos Aires para enfrentar este sábado a Agropecuario de Carlos Casares por la novena fecha del campeonato. Sin embargo, la situación cambió por completo con la detención del mediocampista de 32 años, que fue retirado por efectivos policiales en medio de la sorpresa general dentro del avión.

El momento quedó registrado en un video difundido por el usuario de X Diego Dominelli, donde se observa cómo las autoridades se llevan esposado a Endrizzi mientras algunos pasajeros expresan su repudio por lo ocurrido. Horas más tarde, la empresa Flybondi emitió un comunicado con detalles del hecho y del procedimiento activado tras la denuncia.

El comunicado de Flybondi

“La compañía informa que el vuelo FO5181 que debía despegar a las 13:25 del Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy con destino a Buenos Aires, recibió una amenaza de bomba por parte de un pasajero”.

“Ante esta situación, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La compañía se encuentra trabajando en conjunto con las autoridades del Gobierno de Jujuy y con los organismos intervinientes dado que se trata del segundo hecho de estas características en las últimas 48 horas, lo que genera un impacto directo en la operación”.

“Como consecuencia de la irresponsabilidad de este pasajero la operación del día se verá afectada, con demoras y cancelaciones impactando en más de 1200 pasajeros. Producto de esto, Flybondi evalúa impulsar las acciones que por derecho correspondan contra todos los eventuales responsables. Toda la información vinculada al procedimiento y al pasajero involucrado será administrada por las autoridades competentes”.

Vuelven los visitantes a la Primera Nacional

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó un anuncio particular e inesperado en las últimas horas confirmando que el próximo fin semana, cuando se dispute la fecha 10 de la Primera Nacional, realizarán una importante prueba piloto en el ascenso argentino que contemplará la participación de público visitante en las tribunas.

Según afirmó en el comunicado expreso en la web oficial y, también, en las redes sociales, serán dos los encuentros que formarán parte de esta prueba camino a la vuelta de los visitantes. Cabe recordar que desde junio de 2013 no se aceptan parcialidades en esa condición debido a que fue suspendido por los reiterados problemas que se registraban en las tribunas.

En el comunicado informaron que los partidos "correspondientes a la fecha 10 entre Quilmes-Nueva Chicago y Colegiales-Temperley" serán los encargados de recibir público visitante tras un acuerdo entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y APreViDe.