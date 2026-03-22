Insólito: le anularon un gol increíble a Estudiantes de Río Cuarto y River gana por un polémico penal

Durante los primeros minutos, River impuso la pauta del partido : el Millonario tuvo pleno dominio de la pelota ante un Estudiantes de Río Cuarto replegado, aunque al elenco comandado por el Chacho Coudet le costó y mucho encontrar espacios para lastimar. El local se sintió cómodo delegando la posesión y, al menos hasta los 15', no sufrió en absoluto .

El cuadro cordobés llegó a disparar de media distancia de la mano de Gabriel Alanís, pero su intento se fue desviado. La mejor promediando la etapa inicial fue de la visita: Marcos Acuña ejecutó un lindo tiro libre que pasó por encima del travesaño. River parecía un calco de aquel que no convencía con Marcelo Gallardo al borde de la línea de cal, con pocas ideas y sin alguna jugada individual, salvo por la enjundia de Joaquín Freitas .

Sobre el cierre, una sucesión de jugadas fatídicas no le permitieron a los de Núñez ponerse arriba en el marcador: el árbitro Nazareno Arasa había cobrado un penal a su favor por una supuesta mano de Matías Valenti dentro del área , pero tras una revisión conjunta con el VAR, decidió dar marcha atrás con la sanción al notar que el balón golpeó el brazo fuera de la línea. Casi al instante, Anibal Moreno hizo volar a Agustín Lastra con un gran tiro.

ACUÑA PROBÓ DE TIRO LIBRE Y CASI PONE EL PRIMERO DE RIVER EN RÍO CUARTO #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite pic.twitter.com/WVfSOr6Pra

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2035831106310656318&partner=&hide_thread=false EL ÁRBITRO COBRÓ PENAL PARA RIVER POR MANO, PERO REVISÓ EN EL VAR Y LO ANULÓ #LPFxTNTSports



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En el complemento, la visita se encontró con las mismas deficiencias de la etapa inaugural: apenas hubo aproximaciones por los costados con envíos aéreos de Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, que en su mayoría no llegaron a buen puerto. Cuando parecía que River lo tenía controlado, el León del Imperio sorprendió a todos. Luego de un mal despeje de Lucas Martínez Quarta ante la presión de Tomás González, el volante del local empujó y disparó al ángulo para estampar el 1-0.

Sin embargo, ante la atónita mirada de los hinchas del cuadro de La Docta, el encargado de impartir justicia tomó la determinación de observar el tanto en pantalla: finalmente, anuló la conquista por la posición del mediocampista de 27 años, pese a que el central ex Fiorentina había rechazado inmediatamente antes. Con polémica, el pleito continuó sin gritos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2035841222107857209&partner=&hide_thread=false ¡¡NO SUMA EL RUGIDO DEL LEÓN!! Por un offside en la previa, Arasa anuló vía VAR el gol de Tomás González, que ponía el 1-0 de Estudiantes de Río Cuarto ante River en Córdoba. pic.twitter.com/9hRCQVNXPi — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026

Para colmo de males, los de Coudet respondieron con un contraataque y fue allí cuando los dirigidos por Gerardo Acuña sufrieron otra sanción de interpretación, pero que terminó cayendo del lado del Millonario: Facundo Cobos pisó en el área a Sebastián Driussi y, tras revisarla hasta el hartazgo, Arasa dictaminó que habría un tiro desde los doce pasos. Montiel, siempre infalible, lo cambió por gol.

La previa de Estudiantes de Río Cuarto-River

River visita a Estudiantes de Río Cuarto, por la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura, con la intención de mantenerse por el camino del triunfo tras acumular dos victorias consecutivas en el certamen. El encuentro, programado para las 17.45, se lleva a cabo en el Estadio Ciudad de Río Cuarto y se puede ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado es Nazareno Arasa, secundado desde el VAR por Salomé Di Iorio.

Formación de Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Matías Valenti; Siro Rosané, Francisco Romero, Nicolás Talpone; Tomás González, Martín Garnerone y Gabriel Alanis DT: Gerardo Acuña.

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Formación de River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván; Ian Subiabre, Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.