Los preocupantes registros de alcoholemia positiva de una ciudad neuquina

Dos operativos se realizaron en simultáneo. Varios vehículos fueron secuestrados y se retuvieron licencias de conducir.

Los casos de conductores con alcoholemia positiva continúan registrándose en Centenario , donde los controles y los hechos de tránsito siguen detectando conductores en infracción, en particular durante los fines de semana. En esta ocasión, se realizaron nuevos controles en la ciudad.

Este domingo por la madrugada inspectores y efectivos policiales se apostaron en la calle Honduras y Cuba para controlar a los vehículos que circularon en diversos horarios. Uno de ellos se registró entre las 20 y 00 horas y otro desde las 00 hasta las 4 de la mañana.

Como resultado del operativo de alcoholemia, en 300 casos registrados se notó una drástica baja de casos positivos registrando sólo cuatro positivos y la máxima graduación registrada fue de 1,90 gramos de alcohol en sangre. Por otro lado, se labraron 42 actas contravencionales en ambos controles y 10 vehículos fueron secuestrados .

alcoholemia Centenario (16)

En detalle, los resultados de la calle Cuba fueron 20 actas contravencionales, 2 autos secuestrados y 5 motos secuestradas, una de ellas la del caso de alcoholemia récord.

En tanto, los otros casos restantes de positivos fueron de la calle Honduras, como también se secuestraron 5 vehículos y 4 licencias fueron retenidas.

Más de 100 vehículos controlados durante un operativo de alcoholemia: el caso más alto de la noche

El 1° de marzo se llevo a cabo un operativo de control en el barrio Sarmiento. Aunque la ciudad se encuentre adherida a la Ley de Alcohol Cero, frecuentemente se muestran altos índices de casos positivos cada fin de semana.

Entre las 5 y 8 de la mañana, sobre las calles Honduras y Ecuador, más de 100 vehículos fueron controlados, dejando como resultado algunos secuestros de los mismos tanto por falta de documentación como por casos de alcoholemia positiva.

Según reveló la secretaria de Tránsito y Transporte a LM Neuquén, Yesica Torres, se registró un caso como el más alto de la noche que superó niveles insólitos. A su vez, remarcó que pese a los rutinarios controles que se realizan en la localidad los positivos se mantienen en un alto porcentaje.

Fueron 126 los autos controlados y 12 motos durante esta franja horaria que duró el operativo en el que también participó personal policial de la Comisaría n°52 y Tránsito de Villa Obrera.

Como resultado, se procedió al secuestro de 9 vehículos, 4 de ellos por alcoholemia positiva, otros 4 por falta de documentación para circular y 1 moto por alcoholemia. El caso más alto de alcoholemia fue de 1,39 gramos de alcohol en sangre.