Deportes La Mañana Lionel Messi Al borde del récord: Lionel Messi llegó a los 71 goles de tiro libre y tiemblan dos brasileños

Lionel Messi volvió a frotar la lámpara en el Yankee Stadium y su gol de tiro libre no solo valió tres puntos para el Inter Miami, sino que lo posicionó en un lugar de privilegio en la historia del fútbol mundial. Con el tanto ante New York City FC, el capitán argentino alcanzó los 71 gritos por esta vía, quedando a un solo paso de igualar a Juninho Pernambucano, quien ocupa el tercer puesto con 72 anotaciones.

Quién es el máximo goleador de tiros libres en la historia La tabla histórica de artilleros de falta directa sigue liderada por el brasileño Marcelinho Carioca, quien ostenta el récord absoluto con 78 conquistas. En el segundo escalafón aparece Roberto Dinamite con 75, lo que deja al astro rosarino con serias chances de alcanzar la cima en el corto plazo. Con su pegada intacta a los 38 años, el 10 continúa recortando distancias frente a las leyendas del Brasil que dominaron esta faceta durante décadas. La plusmarca parecía imbatible, hasta que el mejor futbolista del planeta apareció para ponerla en jaque.

Embed Detrás del ídolo del Barcelona, la lista de especialistas muestra una brecha considerable respecto a sus perseguidores en actividad. Cristiano Ronaldo se ubica en el décimo puesto con 63 goles, mientras que la marca del histórico Diego Armando Maradona quedó en 61 tantos de tiro libre. Esta efectividad del campeón del mundo en Qatar 2022 refuerza su vigencia absoluta en la MLS, donde se convirtió en la pesadilla de los arqueros cada vez que el árbitro pita una infracción cerca del área.