Al borde del récord: Lionel Messi llegó a los 71 goles de tiro libre y tiemblan dos brasileños
El astro rosarino sigue persiguiendo plusmarcas y ahora quedó a tiro de dos leyendas del fútbol carioca.
Lionel Messi volvió a frotar la lámpara en el Yankee Stadium y su gol de tiro libre no solo valió tres puntos para el Inter Miami, sino que lo posicionó en un lugar de privilegio en la historia del fútbol mundial. Con el tanto ante New York City FC, el capitán argentino alcanzó los 71 gritos por esta vía, quedando a un solo paso de igualar a Juninho Pernambucano, quien ocupa el tercer puesto con 72 anotaciones.
Quién es el máximo goleador de tiros libres en la historia
La tabla histórica de artilleros de falta directa sigue liderada por el brasileño Marcelinho Carioca, quien ostenta el récord absoluto con 78 conquistas. En el segundo escalafón aparece Roberto Dinamite con 75, lo que deja al astro rosarino con serias chances de alcanzar la cima en el corto plazo. Con su pegada intacta a los 38 años, el 10 continúa recortando distancias frente a las leyendas del Brasil que dominaron esta faceta durante décadas. La plusmarca parecía imbatible, hasta que el mejor futbolista del planeta apareció para ponerla en jaque.
Detrás del ídolo del Barcelona, la lista de especialistas muestra una brecha considerable respecto a sus perseguidores en actividad. Cristiano Ronaldo se ubica en el décimo puesto con 63 goles, mientras que la marca del histórico Diego Armando Maradona quedó en 61 tantos de tiro libre. Esta efectividad del campeón del mundo en Qatar 2022 refuerza su vigencia absoluta en la MLS, donde se convirtió en la pesadilla de los arqueros cada vez que el árbitro pita una infracción cerca del área.
Messi busca seguir sumando ante Zambia y Mauritania
El triunfo ante el conjunto neoyorquino le permitió al equipo dirigido por Javier Mascherano sacudirse el polvo tras la dura eliminación en la Concachampions sufrida a mitad de semana: en aquella jornada, Leo también había tenido la oportunidad de marcar su tanto número 900 como profesional, ubicándose así como el segundo máximo artillero en la historia de la disciplina.
Ahora, con el objetivo cumplido en la liga local, Messi se prepara para cruzar el Atlántico y sumarse a la delegación de Lionel Scaloni en Ezeiza. Los hinchas argentinos esperan con ansias los amistosos en La Bombonera, donde Lionel buscará seguir escalando en este prestigioso ranking individual: esperan Zambia y Mauritania, los dos exóticos rivales de la tricampeona.
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