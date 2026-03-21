Recapturaron a un asesino por no cumplir las condiciones de la libertad asistida

El asesino fue declarado prófugo días atrás. Había sido condenado por un homicidio agravado en 2015.

Un asesino condenado, que se encontraba próximo a agotar la pena por homicidio, fue recapturado luego de que la Justicia le perdiera el rastro. El hombre fue considerado prófugo tras no cumplir con las condiciones de su libertad asistida.

Según informó la Policía, el sujeto había sido condenado en 2015 a 11 años de prisión por homicidio agravado. Tras ello, el asesino comenzó a cumplir la pena en la Unidad de Detención N°11 pero, como lo establece la Ley de Ejecución 24.660 , el año pasado cumplió el requisito temporal para pedir acceder a la libertad asistida .

Este regimen se aplica seis meses antes de que el condenado agota la pena y se otorga el beneficio a aquellos delincuentes que no son considerados un peligro para sí mismo ni terceros. Implica, esencialmente, una libertad anticipada, pero bajo algunas condiciones, entre las cuales se le ordena a la persona reportarse periódicamente ante la Dirección de Población Judicializada .

nqn carcel penitenciaria U11 (12).JPG Durante esta semana, se confirmó la habilitación del traslado de 11 presos a la U11.

Sin embargo, cuando el condenado dejó de presentarse, la fiscalía pidió el dictado de su rebeldía y la División Recaptura de Evadidos comenzó a trabajar en su procura.

A partir de tareas investigativas que se extendieron por algunos días, los efectivos lograron ubicar al evadido en un domicilio en el barrio Valentina Sur, donde se ocultaba con frecuencia.

Con la correspondiente orden judicial, se realizó un allanamiento el día viernes que arrojó resultado positivo. El operativo permitió la detención del hombre, quien no ofreció resistencia y fue trasladado a dependencias policiales, quedando a disposición de la Justicia para cumplir el resto de su condena.

Cayó en el oeste un prófugo buscado por la Justicia de Chubut

Días atrás, un hombre que se encontraba prófugo cayó en el oeste capitalino y fue trasladado a Chubut, donde era buscado por la Justicia.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió en horas del mediodía del lunes 2 de marzo, cuando efectivos de la Comisaría Tercera realizaban tareas preventivas por la jurisdicción e identificaron a dos hombres en la intersección de calles Roca y Manuel Rodríguez. Lo hicieron tras notar un comportamiento sospechoso de los hombres, quienes parecían merodear el sector mientras observaban domicilios de la zona.

Ante esta situación, el personal procedió a su identificación, constatando al brindar sus datos para chequear en la base policial, que uno de ellos presentaba un requerimiento judicial activo.

profugo chubut

Tras la verificación en los sistemas correspondientes, se confirmó que sobre el ciudadano pesaba un pedido de captura vigente, dispuesto el pasado 26 de febrero del corriente año, en el marco de una causa tramitada en la ciudad de Trelew, bajo intervención del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Chubut.

De inmediato, los uniformados procedieron a su demora y traslado a sede policial, donde se mantuvo comunicación con la Oficina de Exhortos interviniente, desde donde se confirmó que el pedido de captura incluye orden de detención inmediata. Asimismo, se indicó que se remitirán las notificaciones formales correspondientes para continuar con el trámite judicial y tramitar el traslado del imputado a la provincia que lo requería, en la mayor brevedad posible para proceder a su procesamiento.