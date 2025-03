José Luis Chilavert prendió fuego a Guillermo Barros Schelotto a días de su llegada a Vélez

El paraguayo, que ya había criticado la conducción del club en otras ocasiones, fue tajante respecto a la elección de los Mellizos como nuevos DTs: "No trabajaban en Paraguay, lo sé de primera mano, no es que me comentaron o me enteré por un chisme. No me caen mal, pero no son los profesionales que Vélez necesita”.

Además, dejó en claro que la dirigencia nunca lo consultó sobre la designación del nuevo entrenador: "Nadie me llamó, yo hablé como socio", sentenció.

Chila 2.jpg José Luis Chilavert

Su pedido por un técnico con historia en Vélez

Más allá de las críticas a la elección de Barros Schelotto, Chilavert también planteó cuál era su candidato ideal para asumir el mando del equipo. “Me hubiera encantado que le den la oportunidad a un campeón del mundo con Vélez, como Omar Asad, Víctor Sotomayor o Carlos Compagnucci. Con Gustavo Quinteros salió bien, con Sebastián Domínguez no funcionó, pero al menos era alguien identificado con el club”, sostuvo el exarquero, en referencia al fallido ciclo del último DT.

En ese sentido, dejó entrever su descontento con la falta de oportunidades para exjugadores del Fortín en el banco de suplentes y la apuesta por nombres que, según él, no están a la altura de la institución.