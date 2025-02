Chilavert fulminó a Marchesín luego de pedir el cambio en los penales

El ex arquero paraguayo opinó de la salida del guardameta de Boca en la vuelta por la fase 2 de la Copa Libertadores.

El ex arquero paraguayo José Luis Chilavert apuntó contra su par de Boca, Agustín Marchesín luego de la eliminación sufrida el pasado martes por penales frente a Alianza Lima en la segunda fase del repechaje de la Copa Libertadores. “Es una falta de respeto”, soltó.

El legendario guardameta criticó fuertemente la decisión del ex Lanús por pedir el cambio minutos antes de que se deba disputar la decisiva tanda desde los doce pasos, que definía nada mas y nada menos que la participación del conjunto azul y oro en torneos internacionales en 2025.

"Es insólito. Yo solamente vi a Louis Van Gaal poner a otro arquero para los penales. Es una falta de respeto a uno mismo porque Marchesín es muy bueno en su posición. No entiendo la decisión que tomó porque el arquero es el alma mater de un equipo. Si está sólido, el equipo juega bien. Y si duda, está inestable", aseveró.

En la misma línea, continuó elogiando la carrera del guardavallas albiceleste, pero sin dejar de lado su postura acerca de la decisión de salir del terreno de juego en un momento tan crucial del encuentro.

¡Así fue el cambio de arquero en @BocaJrsOficial! En el descuento y previo a los penales, salió Marchesín y entró Brey.



CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/iVZcXd63Zu — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 26, 2025

“Un arquero de su experiencia puede sacar adelante el partido. Es una falta de respeto a todos los hinchas y a una institución tan grande como Boca. En el video se observa que él mismo pide que lo cambie. Nunca lo vi y jugué 25 años al fútbol. Es un gran profesional que está acostumbrado a esa situación", remató.

Sin embargo, el ex Porto no fue el único que recibió la bronca en los dichos de Chilavert, sino que también arremetió contra el entrenador xeneize, Fernando Gago, quien, según trascendió, dejaría su cargo el próximo viernes luego del enfrentamiento ante Rosario Central por el Torneo Apertura.

“No tiene liderazgo, porque si le dicen de cambiar, le tendría que haber dicho: 'Vos atajás igual', pero no lo hizo", comenzó. Y concluyó: “el técnico tiene que tener liderazgo y le tiene decir que no. No creo que Gago haya tenido en mente cambiarlo. Yo lo que observo es que Marchesin pidió salir y habla mal de él como profesional".

¿Por qué Gago cambió a Marchesín?

En conferencia de prensa, el técnico aclaró que el cambio no se debió a una lesión del arquero titular, sino a una estrategia trabajada previamente. "Todo se estudia y se analiza con el entrenador de arqueros. Leandro (Brey) está más familiarizado con lo que hacen los rivales, dónde pueden ejecutar y hacia dónde pueden tirar. Es un arquero que tiene muy buenos registros atajando penales. En la cancha de Newell’s atajó cuatro, con Talleres también...", explicó Gago.

Además, aseguró que la decisión fue conversada con Marchesín: "También tomó la decisión de lo que se había hablado para intentar llevarlo a cabo. Obviamente, podía suceder o no, porque podía haber gastado la ventana de cambios antes. Era una decisión conversada, pero no tomada de antemano; se decidió en el momento", agregó.

A pesar de la apuesta, Brey no atajó ninguno de los cinco penales de Alianza Lima y Boca quedó eliminado tras el fallo de Alan Velasco, que selló la clasificación del equipo peruano.