Juan Román Riquelme contra Macri: "Hizo todas las trampas posibles y encima no se presentó a votar"

“Hizo todas las trampas posibles y encima no se presentó a votar. No estoy seguro de que merezca ser socio. Si hiciste todas esas maldades, no sos hincha de nuestro club ”, sentenció Román.

"Las elecciones sabíamos que estaban ganadas y ustedes también. Intentaron hacer todas las trampas posibles. Le mostraron eso a los hinchas. Ahora hablo como hincha. No podés hacer tanta maldad durante 30 días, falsificar firmas, fue una cosa muy triste, salir en la tele diciendo hay 10mil 15mil que no pueden votar. Y después no presentarte a votar. Le faltaste el respeto al que te votó y al que votó en contra", opinó Riquelme.

"Si tuvimos que retrasar 15 días las elecciones fue culpa de esas mentiras y maldades. Eso no se puede hacer, si realmente sos hincha no lo hacés. Ahí tenés que ver si sos merecedor de ser socio de nuestro club. Y tiene que haber alguna sanción por reglamento. Si vas de presidente o vice y no te presentás tiene que haber una sanción. Le faltaste el respeto a la gente que te votó. Que se tomó su tiempo, estaba lloviendo, creyó las mentiras que dijiste durante tanto tiempo. Estaba claro que las elecciones se ganaban. Lo único que quisieron hacer es lastimar al club. Entre todos cuidamos al club. Ellos quieren quedarse con el club y que no se vote nunca más. Esperamos que la gente haya abierto los ojos", agregó Riquelme.

Embed "Hay que analizar si sos merecedor de ser socio de nuestro club"



Juan Román Riquelme, en diálogo exclusivo con @GustavoKuffner y @m_benedetto, apuntó contra Macri por lo sucedido en las elecciones.



"Si hiciste todas esas maldades, no sos hincha de nuestro club". pic.twitter.com/J3XceMdwOY — DSPORTS (@DSports) March 18, 2024

Riquelme contra Ruggeri y compañía

Cuando asumió como presidente, Riquelme fue muy criticado por su falta de experiencia como dirigente. Uno de los que más lo resistió fue Oscar Ruggeri desde ESPN. En Paraguay se cruzaron, en ocasión de la previa de los sorteos de Sudamericana y Libertadores. El "Cabezón" fue campeón con River en 1986 y tiene excelentes vínculos con la conducción de Alejandro Domínguez.

Sin embargo, no hubo saludo ni reproche en persona entre ambos. Sin nombrarlo, Riquelme le tiró un "palito".

“Tuvimos que aguantar muchas críticas y hasta ex jugadores de fútbol, que se creen con derecho a todo, decir que había que ser amigo de Riquelme para estar ahí, que tenían que comer asado para estar ahí, que no estaban preparados para estar ahí. Cuando lo hace un ex jugador de fútbol, es una falta de respeto. Eso no se hace. Hoy yo tengo que decir con todo el orgullo del mundo que los coordinadores y entrenadores que tenemos en Inferiores son una maravilla. Jugamos 2 años consecutivos la final de la Libertadores y el año pasado vivimos la final del mundo en nuestra casa. Eso es maravilloso. Hay muchos ex jugadores de fútbol, que hoy hacen de periodistas, que decían que no estaban preparados. Es bueno que de vez en cuando digan: ‘Me equivoqué, pido disculpas’. Pero es difícil que lo hagan. Como dirigente no voy a permitir ninguna falta de respeto”, expresó el presidente de Boca.