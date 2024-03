Juan Román Riquelme también habló del arbitraje argentino: sus frases más fuertes

En ese sentido, el presidente de Boca habló de la conducción de los partidos y de cómo los árbitros hablan demasiado para evitar cobrar faltas, sobre todo dentro del área. "¿Cómo puede ser que el árbitro...van a patear un córner y vaya a avisar al defensor 'no lo agarrés'? Cobrá penal", dijo.

Al mismo tiempo, aclaró que en su opinión "todos tenemos que ayudar", mencionando a los protagonistas, a los dirigentes y a los periodista. Al mismo tiempo aclaró que para él la jugada de Cristian Medina contra Unión era para expulsión.

Fabra, la Libertadores y más

Siempre Riquelme fue muy elogioso con el lateral colombiano, que hoy está último en la consideración del DT. “Fabra para mi puede ser el mejor lateral pero el que decide es el técnico. Martínez arma el equipo y a veces estamos de acuerdo y a veces no, sea Russo, Battaglia, Almirón o Diego”, declaró el presidente de Boca.

El Xeneize no jugará la Copa Libertadores por primera vez en ocho años pese a ser el último subcampeón. "Tenemos la obligación de competir en todos los torneos. Hay que respetar el equipo que nos tocó en Copa Argentina y avanzar en la Sudamericana. Yo siempre elijo jugar la final de la Libertadores a pesar de que si no la ganás, jugás Sudamericana, así también pienso que los dos que llegan a la final deben jugar la próxima Libertadores. No el que pierde en 8vos y clasifica, es raro... en Brasil pasaba igual, si ganábamos, Fluminense iba a la Sudamericana", subrayó Román al respecto.

En cuanto a la posible venta de Alan Varela del Porto al Liverpool, que implicaría un dinero extra para Boca, Riquelme expresó: "No sé si es verdad o mentira, si lo compran diré si me sorprende o no, por ahora son todos comentarios. Será bienvenido para el chico, es un fenómeno como persona e hizo el camino que debe hacer como futbolista: jugó más de 100 partidos en su club de inferiores, ganó 5 títulos, se fue a Europa, a una liga que es bueno que le da tiempo para seguir creciendo. No es lo mismo que Italia o España, Portugal da tiempo, se nota que está disfrutando y está feliz. Es un fenómeno, un gran chico y Dios quiera que pase a un gran club, nos pondría contentos porque se lo merece".

Román defendió a Cavani

Riquelme volvió a respaldar al delantero uruguayo quien hace dos fechas cortó su larga sequía con un hat-trick ante Belgrano de Cordóba, y aseguró que su presión "es con él mismo", mientras que deseó que le pueda dar "más alegrías" al "Xeneize".

"La presión de Cavani es con él mismo. Él viene primero y se va último todos los días. En la semi con Palmeiras, fue el mejor con 'Pol' (Guillermo Fernández). Cuando nosotros nos quedamos con uno menos, fue como un jugador de fútbol jugando en su barrio. Como diciendo, estoy solo, dénmela a mí, me van a hacer falta, voy a aguantar... Hizo un partido extraordinario y fue el culpable de que nosotros jugáramos la final", expresó Riquelme en declaraciones a TyC Sports.

Y añadió: "Esperemos que pueda seguir sumando minutos y dándonos más alegrías. Hace todo lo que tiene que hacer un delantero. Yo siento debilidad por los jugadores y él es como cuando en su momento vino (David) Trezeguet a River, que yo decía que el que era número nueve o delantero tenía que mirarlo a él cómo la rebotaba o cómo se perfilaba. Hoy el que es delantero tiene que mirar a Cavani.".

En esa línea, Riquelme continuó: "Salta bien y rebota bien. Él vive del gol. Por eso creo que está entre los diez máximos goleadores del fútbol mundial. Él enseña todos los días y está muy bien. Enseña no solo dentro de la cancha, sino también fuera. Ojalá que todos los chicos puedan aprender de él. Incluso hasta (Darío) Benedetto y Marcos (Rojo), que también han tenido una carrera muy buena".