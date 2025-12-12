Julio Buffarini destrozó al empresario Foster Gillett tras jugar en el fútbol uruguayo

Julio Buffarini participó de una entrevista para TyC Sports y relató su paso por Rampla Juniors en este 2025, club uruguayo gerenciado por el empresario estadounidense Foster Gillett que descendió a la tercera del fútbol charrúa. Un periplo que detalló con lujo de detalles sobre las grandes complejidades que le tocó vivir junto a sus compañeros.

"Había un proyecto, a inicios del año. La verdad que muy lindo, un club histórico como Rampla que es el tercer equipo más grande de Uruguay. Lamentablemente arrancamos tarde la temporada, Leandro Somoza (NdeR: entrenador) se va, empieza a haber jugadores que se terminan yendo", inició antes de ahondar sobre los problemas que resultaron en el descenso de los Picapiedras.

"Pasaron un montón de cosas, mucho tiempo sin cobrar. Nosotros entrenábamos solos, por nuestra cuenta: llevaba el agua, llevaba las frutas, comprábamos el hielo para recuperarnos. A mi me dolió mucho porque había muchos chicos que no tenían ni para poder pagar el colectivo para ir a entrenar. Compañeros argentinos ya tenían la carta de desalojo de sus departamentos porque no lo había pagado el club", aseguró.

image

El ex-San Lorenzo y Boca se explicó en particular sobre el empresario estadounidense, que a principios de año parecía irrumpir en Estudiantes de La Plata, y el motivo detrás de su paso en falso por la escuadra charrúa: "Personalmente no lo vi nunca. Dependía el club, sigue dependiendo, de él y tenía un problema también para poder liquidar dinero, por lo que nos decían a nosotros. Sin embargo teníamos que jugar los fines de semana, poner la cara con todas las dificultades que teníamos en el día a día".

El descenso de Rampla Juniors

Rampla Juniors, de la mano del empresario Foster Gillett, vive su peor momento deportivo. El equipo uruguayo descendió por primera vez a la Tercera Categoría del fútbol de su país, tras caer 1-0 ante Atenas de San Carlos, y quedó fuera del fútbol profesional. La debacle marca otro capítulo oscuro en el fallido proyecto de la empresa estadounidense, que había prometido devolverle protagonismo al histórico club del Cerro pero terminó hundiéndolo más.

Desde su llegada a comienzos de año, el exinversor del Liverpool inglés transformó a Rampla en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) con la promesa de modernizar su estructura y apuntar a los primeros planos del fútbol uruguayo y continental. Sin embargo, nada de eso ocurrió: el equipo nunca encontró estabilidad deportiva ni económica.

image

Gillett había desembarcado con promesas de inversión y hasta evitó un descenso administrativo al aportar cerca de 90 mil dólares para cubrir deudas. Pero luego desapareció y fue intimado por la dirigencia local para cumplir con los compromisos firmados. En el plano deportivo, el fracaso fue total. Rampla inició el torneo con una goleada en contra por 8-0, cambió de entrenador —de Leandro Somoza a Mario Saralegui— y terminó con un balance de 7 victorias, 7 empates y 17 derrotas, que sellaron su caída.

Recordemos que el empresario es recordado en nuestro país porque a principios de este año firmó un convenio para ser inversor de Estudiantes de La Plata. A las pocas semanas, y en medio de las negociaciones avanzadas del mercado de pases, el estadounidense se alejó del Pincha sin dar mayores explicaciones.