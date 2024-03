La decisión que tomó Demichelis después de perder 4-0 en Mendoza

Al plantel de River le cuesta conseguir regularidad y constantemente sufre los altibajos de un equipo que, en definitiva, no termina de adoptar una idea de juego clara que le permita ser sólido por largo tiempo. Le pasó en la temporada 2023 cuando el equipo tuvo que salir a buscar la victoria en condición de visitante, lo que no le fue fácil pero pudo hacer de su casa una fortaleza para conseguir grandes objetivos.

Si bien el entrenador Martín Demichelis ha conseguido ganar títulos desde su llegada a la institución, todavía no pudo ganarse por completo al hincha millonario que mira con recelo los momentos donde el equipo toca fondo a nivel futbolístico y, también, en el resultado. La goleada recibida ante Independiente de Rivadavia, que aplastó 4-0 al campeón de la Supercopa en un amistoso que se disputó en el estadio Malvinas Argentinas, desató cierta preocupación en elenco de Núñez, sobre todo en el entrenador Demichelis.

Portada- Demichelis.jpg

La derrota amistosa no fue en ese carácter para Martín Demichelis, que aprovechó para realizar varias modificaciones durante el encuentro. Lo que da muestra de esto, es la decisión que tuvo el entrenador de no hablar con la prensa una vez que se consumó el partido en el Malvinas Argentinas, algo que repite cuando el equipo no funciona como lo desea.

En el encuentro ante Independiente, que terminó con empate 1-1 en el Libertadores de América-Ricardo Bochini, Micho tampoco dio conferencia de prensa tras el encuentro donde afirmó “no haber jugado un buen partido” y el rojo fue “superior en la primera parte”.

El Millonario tendrá que buscar el equipo que le de tranquilidad futbolística para el resto de la temporada donde tendrá que continuar su camino por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y el inicio en la Copa Libertadores donde tendrá rivales duros en el grupo H (Libertad, Deportivo Táchira y Nacional).

Demichelis- indp. Rivadavia.jpg

Los próximos objetivos de River

Ahora, los dirigidos por Martín Demichelis deberán reponerse pronto porque el viernes 29 de marzo se miden contra Huracán desde las 20.30 en el estadio Tomás Adolfo Duco. Además, el martes 2 de abril debutará en la Copa Libertadores, la gran obsesión de este año, donde buscará evitar una eliminación temprana como ocurrió en la edición pasada en octavos de final.

En el certamen continental, River enfrentará a Deportivo Táchira en condición de visitante desde las 21.30 por la primera fecha del grupo H, que comparte también con Libertad de Paraguay y Nacional de Uruguay.