La durísima lesión de una estrella de la NBA de la que habla todo el mundo

A raíz de una rotura de ligamentos, Jimmy Butler se perderá lo que resta de la temporada con los Golden State Warriors.

Jimmy Butler , una de las estrellas de la NBA , sufrió una grave lesión durante la victoria de su equipo, los Golden State Warriors , ante el Miami Heat por 135 a 112. El jugador de 36 años se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y se perderá el resto de la temporada, lo que genera una preocupación extra al entrenador Steve Kerr de cara al futuro de la franquicia.

La escalofriante lesión se produjo en el tercer cuarto del partido que se disputó anoche en el Chase Center de San Francisco. El experimentado basquetbolista aterrizó de manera antinatural tras saltar para capturar un rebote. De inmediato, Butler soltó la pelota que había atrapado con un grito desgarrador y quedó tendido en el suelo durante varios minutos antes de abandonar la cancha asistido por dos compañeros, incapaz de apoyar la pierna.

Los Warriors informaron durante el encuentro que el jugador no volvería al juego y que sería sometido a una resonancia magnética. Más tarde se dio a conocer el resultado y se constató el tan temido diagnóstico que alejará a la estrella de las canchas por un plazo estimado de 8 meses.

image

En conferencia de prensa, Kerr se mostró consternado por la lesión de una de sus figuras y, pese a afirmar que desconocía los resultados de la resonancia en ese momento, no veía con optimismo la situación, pese a que el jugador se retiró del estadio bromeando. El entrenador admitió luego la posibilidad de utilizar a Jonathan Kuminga en lo que resta de la campaña ante la baja de Jimmy Butler. Cabe destacar que el alero congoleño no venía sumando minutos en el plantel por decisiones técnicas y había pedido ser traspasado a otro equipo.

La grave lesión de Jimmy Butler

La gravedad de la lesión de Jimmy Butler se percibió incluso antes de la confirmación médica. En las imágenes se vio al pivote Quinten Post con gestos de preocupación instantánea, ya que al estar a escasos metros de la acción no pudo evitar llevarse las manos a la cabeza al ver caer la caída de su compañero.

De esta manera, la situación adquiere una dimensión más compleja porque Golden State Warriors ocupa el octavo lugar en la Conferencia Oeste de la NBA, manteniéndose tres juegos por delante de los Portland Trail Blazers, que tienen marca de 22-22. Las aspiraciones del conjunto de la bahía de San Francisco para ingresar a los playoffs dependían de tener sanos a Jimmy Butler, Stephen Curry y Draymond Green, los tres pilares. Sin esa fórmula, la posibilidad de una nueva carrera exitosa en la postemporada parece haberse esfumado. “Cualquier opción para avanzar con fuerza en los playoffs del Oeste probablemente desapareció con la lesión de Butler”, informó ESPN, que dio a conocer primero la gravedad del caso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sayian_Warrior/status/2013505442622717954&partner=&hide_thread=false Jimmy Butler III : 17 points on 6-11 shooting, 5-5 from the FT line, 4 assists & 2 steals in 21 minutes (Injured his right knee with 7:41 remaining in the 3rd quarter & didn't return) pic.twitter.com/oPUDuhlw9c — Lee Harvey (@Sayian_Warrior) January 20, 2026

Al dolor deportivo se suma el drama de la inversión reciente en la franquicia. Butler llegó a los Warriors desde Miami Heat en febrero de 2025, firmando una extensión de contrato de dos años por 112 millones de dólares, lo que simbolizaba la intención de prolongar la era liderada por Curry y Green.

La temporada anterior, el repunte de Golden State había devuelto la ilusión de volver a ganar un anillo: fueron de los conjuntos más sólidos en la recta final, vencieron a Houston Rockets en la primera ronda y cayeron ante Minnesota Timberwolves en semifinales luego de que Curry sufriera una lesión muscular en el primer partido. La narrativa en la organización era clara: reforzar lo logrado e intentar una nueva escalada bajo el mismo núcleo.

El calendario inmediato de los Warriors incluye un encuentro en casa ante Toronto Raptors antes de embarcarse en una gira de cuatro partidos que contempla dos visitas a Minnesota. En ese mismo escenario, Kuminga se destacó en la temporada pasada cuando Curry sufrió una lesión. Pese a ese rendimiento, los Warriors perdieron la serie en cinco partidos.